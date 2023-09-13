13 вересня віряни вшановують пам'ять священномученика Корнилія. Спершу він був язичником, але з повагою ставився до християн, передає 24 Канал.

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Одного разу Корнилію з'явився ангел і наказав відшукати апостола Петра. Він підкорився, а коли апостол знайшовся, то охрестив Корнилія. Вважають, що це перший язичник, який став християнином.

Що не можна робити сьогодні

  • Не можна сьогодні згадувати старі образи та сваритися.
  • Заборонено ворожити.
  • Сьогодні невдалий день для заручин чи весілля.
  • Вважалось, що не можна приймати подарунки від незнайомців.

Прикмети на 13 вересня

  • Жаби скачуть на берег і вдень квакають – на дощ.
  • На траві з'явилась роса зранку – до теплої погоди.
  • Граки полетіли у вирій – чекайте похолодання.
  • Риби вискакують з води – до опадів.

День в Україні та світі

День програміста. Це неофіційне свято, яке відзначають у багатьох країнах. Дату святкують щороку у 256-й день. Все тому, що 256 – це кількість чисел, які можна сформулювати за допомогою одного байта.