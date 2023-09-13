13 вересня віряни вшановують пам'ять священномученика Корнилія. Спершу він був язичником, але з повагою ставився до християн, передає 24 Канал.
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Одного разу Корнилію з'явився ангел і наказав відшукати апостола Петра. Він підкорився, а коли апостол знайшовся, то охрестив Корнилія. Вважають, що це перший язичник, який став християнином.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна сьогодні згадувати старі образи та сваритися.
- Заборонено ворожити.
- Сьогодні невдалий день для заручин чи весілля.
- Вважалось, що не можна приймати подарунки від незнайомців.
Прикмети на 13 вересня
- Жаби скачуть на берег і вдень квакають – на дощ.
- На траві з'явилась роса зранку – до теплої погоди.
- Граки полетіли у вирій – чекайте похолодання.
- Риби вискакують з води – до опадів.
День в Україні та світі
День програміста. Це неофіційне свято, яке відзначають у багатьох країнах. Дату святкують щороку у 256-й день. Все тому, що 256 – це кількість чисел, які можна сформулювати за допомогою одного байта.