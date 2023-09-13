13 вересня віряни вшановують пам'ять священномученика Корнилія. Спершу він був язичником, але з повагою ставився до християн, передає 24 Канал.

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Одного разу Корнилію з'явився ангел і наказав відшукати апостола Петра. Він підкорився, а коли апостол знайшовся, то охрестив Корнилія. Вважають, що це перший язичник, який став християнином.

День ангела 13 вересня святкують Олександр, Валеріан, Єрофей, Ілля, Леонтій, Лук'ян, Микола, Петро, Стефан, Юліан.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сьогодні згадувати старі образи та сваритися.

Заборонено ворожити.

Сьогодні невдалий день для заручин чи весілля.

Вважалось, що не можна приймати подарунки від незнайомців.

Прикмети на 13 вересня

Жаби скачуть на берег і вдень квакають – на дощ.

На траві з'явилась роса зранку – до теплої погоди.

Граки полетіли у вирій – чекайте похолодання.

Риби вискакують з води – до опадів.

День в Україні та світі

День програміста. Це неофіційне свято, яке відзначають у багатьох країнах. Дату святкують щороку у 256-й день. Все тому, що 256 – це кількість чисел, які можна сформулювати за допомогою одного байта.