Особливо це стосується хлопчиків. З самого дитинства вони відрізняються капризністю, проявленням власного "я". Також їм буває складно комунікувати в соціумі. З'ясуймо, як назвати хлопчиків, які по батькові Олегович.
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Імена для хлопчиків, які по батькові Олегович
Таким діткам підійдуть не всі імена. Але є добірка тих, які будуть вдало доповнювати своїх батьків, на ім'я Олег. Йдеться про такі варіанти:
- Валентин – милозвучне ім'я з латинським походженням. Воно утворилося від слова "valens" зі значенням "здоровий, сильний". Початковою формою ймення було Валент, а вже згодом така зменшувальна форма, як Валентин стала самостійним іменем.
Казимир має слов'янські корені. Дослівно звучить як "казати про мир", тобто, сповіщати про мир. Так було звати відомого українського художника з польським походженням Казимира Малевича. Прославився на весь світ своєю картиною "Чорний квадрат".
- Макар бере початок зі Стародавньої Греції. Воно походить від слова "макаріос", що на українську перекладають як "блаженний","щасливий". До речі, у грецькій міфології Макаріосом називали верховного бога Зевса.
Матвій – красиве ім'я з давньоєврейським корінням. Має значення "дарунок від Бога", "Божий дар". Першу згадку імені можна побачити ще у Біблії, адже так було звати одного з дванадцяти апостолів – учнів Ісуса Христа.
- Мирон – ймення, що сформувалося від давньогрецького слова "мюрон", що трактують як "мірра", "миро", "помазаний миртом". Це означає освячену ароматичну олію, що застосовують в звичаї миропомазання. Тому слово ще трактують "пахучий".
Петро – популярне ім'я, яке теж бере початок з Давньої Греції. Його перекладають на українську як "камінь", "скеля". Має значення "непохитний", "твердий". Святий апостол та покровитель рибалок називався саме Петро.