Особенно это касается мальчишек. С самого детства они отличаются капризностью, проявлением собственного "я". Также им бывает сложно общаться в социуме. Давайте выясним, как назвать мальчиков, по отчеству Олегович.
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Имена для мальчиков, по отчеству Олегович
Таким деткам подойдут не все имена. Но есть подборка тех, кто будет удачно дополнять своих отцов, по имени Олег. Речь идет о следующих вариантах:
- Валентин – благозвучное имя с латинским происхождением. Оно образовалось от слова "valens" со значением "здоровый, сильный". Первоначальной формой имени было Валент, а уже впоследствии такая уменьшительная форма, как Валентин стала самостоятельным именем.
Казимир имеет славянские корни. Дословно звучит как "говорить о мире", то есть извещать о мире. Так зовут известного украинского художника с польским происхождением Казимира Малевича. Прославился на весь мир своей картиной "Черный квадрат".
- Макар берет начало из Древней Греции. Оно происходит от слова "макариос", что на украинский переводят как "блаженный", "счастливый". Кстати, в греческой мифологии Макариосом называли верховного бога Зевса.
Матвей – красивое имя с древнееврейскими корнями. Имеет значение "дар от Бога". Первое упоминание имени можно увидеть еще в Библии, ведь так было звать одного из двенадцати апостолов – учеников Исуса Христа.
- Мирон – имя, сформировавшееся от древнегреческого слова "мюрон", трактуемые как "мирра", "миро", "помазанный миртом". Это означает священное ароматическое масло, которое применяют в обычаях миропомазания. Поэтому слово еще трактуют "пахучий".
Петр – популярное имя, которое тоже берет начало из Древней Греции. Его переводят на украинский как "камень", "скала". Имеет значение "непреклонный", "твердый". Святой апостол и покровитель рыбаков назывался именно Петр.