Особенно это касается мальчишек. С самого детства они отличаются капризностью, проявлением собственного "я". Также им бывает сложно общаться в социуме. Давайте выясним, как назвать мальчиков, по отчеству Олегович.

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Имена для мальчиков, по отчеству Олегович

Таким деткам подойдут не все имена. Но есть подборка тех, кто будет удачно дополнять своих отцов, по имени Олег. Речь идет о следующих вариантах:

Валентин – благозвучное имя с латинским происхождением. Оно образовалось от слова "valens" со значением "здоровый, сильный". Первоначальной формой имени было Валент, а уже впоследствии такая уменьшительная форма, как Валентин стала самостоятельным именем.

Казимир имеет славянские корни. Дословно звучит как "говорить о мире", то есть извещать о мире. Так зовут известного украинского художника с польским происхождением Казимира Малевича. Прославился на весь мир своей картиной "Черный квадрат".

Макар берет начало из Древней Греции. Оно происходит от слова "макариос", что на украинский переводят как "блаженный", "счастливый". Кстати, в греческой мифологии Макариосом называли верховного бога Зевса.

Матвей – красивое имя с древнееврейскими корнями. Имеет значение "дар от Бога". Первое упоминание имени можно увидеть еще в Библии, ведь так было звать одного из двенадцати апостолов – учеников Исуса Христа.

Мирон – имя, сформировавшееся от древнегреческого слова "мюрон", трактуемые как "мирра", "миро", "помазанный миртом". Это означает священное ароматическое масло, которое применяют в обычаях миропомазания. Поэтому слово еще трактуют "пахучий".

Петр – популярное имя, которое тоже берет начало из Древней Греции. Его переводят на украинский как "камень", "скала". Имеет значение "непреклонный", "твердый". Святой апостол и покровитель рыбаков назывался именно Петр.