13 сентября верующие чтят память священномученика Корнилия. Сначала он был язычником, но с уважением относился к христианам, передает 24 Канал.
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Однажды Корнилию явился ангел и приказал отыскать апостола Петра. Он покорился, а когда нашелся апостол, то окрестил Корнилия. Считается, что это первый язычник, ставший христианином.
Что нельзя делать сегодня
- Нельзя сегодня вспоминать старые обиды и ссориться.
- Запрещено гадать.
- Сегодня неудачный день для помолвки или свадьбы.
- Считалось, что нельзя принимать подарки от незнакомцев.
Приметы на 13 сентября
- Лягушки скачут на берег и днем квакают – на дождь.
- На траве появилась роса утром – в теплую погоду.
- Грачи полетели в теплые края – ждите похолодания.
- Рыбы выскакивают из воды – до осадков.
День в Украине и мире
День программиста. Это неофициальный праздник, который отмечается во многих странах. Дату празднуют каждый год в 256-й день. Все потому, что 256 – это количество чисел, которые можно сформулировать с помощью одного байта.