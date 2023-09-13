13 сентября верующие чтят память священномученика Корнилия. Сначала он был язычником, но с уважением относился к христианам, передает 24 Канал.

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Однажды Корнилию явился ангел и приказал отыскать апостола Петра. Он покорился, а когда нашелся апостол, то окрестил Корнилия. Считается, что это первый язычник, ставший христианином.

День ангела 13 сентября отмечают Александр, Валериан, Ерофей, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Стефан, Юлиан.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя сегодня вспоминать старые обиды и ссориться.

Запрещено гадать.

Сегодня неудачный день для помолвки или свадьбы.

Считалось, что нельзя принимать подарки от незнакомцев.

Приметы на 13 сентября

Лягушки скачут на берег и днем квакают – на дождь.

На траве появилась роса утром – в теплую погоду.

Грачи полетели в теплые края – ждите похолодания.

Рыбы выскакивают из воды – до осадков.

День в Украине и мире

День программиста. Это неофициальный праздник, который отмечается во многих странах. Дату празднуют каждый год в 256-й день. Все потому, что 256 – это количество чисел, которые можно сформулировать с помощью одного байта.