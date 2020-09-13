13 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
13 вересня вшановується пам'ять священномученика Кипріана, єпископа Карфагенського.
Іменини сьогодні святкує Геннадій.
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Народні прикмети на 13 вересня
– Журавлі низько летять – до теплої і м'якої зими. Якщо вони летять високо – зима буде суворою і холодною.
– Журавлі кричать – до дощу.
– Побачити уві сні журавлину – до пліток і сліз.
Що можна робити 13 вересня
- Якщо в цей день зашити ягоди журавлини в маленький синій мішечок і всюди носити його з собою – вас буде супроводжувати удача.
Що не можна робити 13 вересня
- Цього дня не можна збирати горобину, аби не потривожити птахів.
- Сьогодні не рекомендують позичати гроші, інакше вони перестануть водитися.
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День несприятливий для торгівлі, тому краще перенести торгівлю на інший день.
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