13 вересня вшановується пам'ять священномученика Кипріана, єпископа Карфагенського.

Іменини сьогодні святкує Геннадій.

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Народні прикмети на 13 вересня

– Журавлі низько летять – до теплої і м'якої зими. Якщо вони летять високо – зима буде суворою і холодною.

– Журавлі кричать – до дощу.

– Побачити уві сні журавлину – до пліток і сліз.

Що можна робити 13 вересня

Якщо в цей день зашити ягоди журавлини в маленький синій мішечок і всюди носити його з собою – вас буде супроводжувати удача.

Що не можна робити 13 вересня