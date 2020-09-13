13 сентября почитается память священномученика Киприана, епископа Карфагенского.

Именины сегодня празднует Геннадий.

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Народные приметы на 13 сентября

– Журавли низко летят – к теплой и мягкой зиме. Если они летят высоко – зима будет суровой и холодной.

– Журавли кричат ​​– к дождю.

– Увидеть во сне клюкву – к сплетням и слезам.

Что можно делать 13 сентября

Если в этот день зашить ягоды клюквы в маленький синий мешочек и везде носить его с собой – вас будет сопровождать удача.

Что нельзя делать 13 сентября