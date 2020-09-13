13 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
13 сентября почитается память священномученика Киприана, епископа Карфагенского.
Именины сегодня празднует Геннадий.
Читайте также Лучшие поздравления коллеге с днем рождения в прозе и стихах
Народные приметы на 13 сентября
– Журавли низко летят – к теплой и мягкой зиме. Если они летят высоко – зима будет суровой и холодной.
– Журавли кричат – к дождю.
– Увидеть во сне клюкву – к сплетням и слезам.
Что можно делать 13 сентября
- Если в этот день зашить ягоды клюквы в маленький синий мешочек и везде носить его с собой – вас будет сопровождать удача.
Что нельзя делать 13 сентября
- В этот день нельзя собирать рябину, чтобы не потревожить птиц.
- Сегодня не рекомендуется занимать деньги, иначе они перестанут водиться.
- День неблагоприятен для торговли, поэтому лучше перенести торговлю на другой день.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter