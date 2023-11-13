13 листопада у церковному календарі -- день пам'яті святителя Івана Златоуста. Це проповідний та автор багатьох богословських праць.

Дивіться також 5 милозвучних імен для дівчаток на букву "Б": досить рідко зустрічаються

Іван Златоуст народився в багатій родині та здобув хорошу освіту оратора. У 25 років він став християнином та пішов у пустелю вивчати Святі письмена. Після кількох років він повернувся додому і став священником. Він не тільки проповідував, але й займався благодійністю.

Іменини 13 листопада святкують Олександр, Олексій, Анатолій, Артем, Василь, Всеволод, Дем'ян, Ібрагім, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Микола, Петро, Роман, Сава, Сергій, Станіслав, Степан, Теодор, Трохим, Федір, Яків, Ян.

Що не можна робити сьогодні

Не можна приймати будь-які подарунки за свою роботу: Іван Златоуст вважав, що завжди треба бути безкорисливим.

Заборонено сваритися та лихословити, пліткувати.

Не можна сьогодні відмовляти у допомозі.

Краще не вирушати в делекі подорожі.

Прикмети на 13 листопада

На деревах багато листя – до довгої зми.

Іній на деревах – до врожайного наступного року.

Чутно спів снігурів – чекайте на морози.

Сильний вітер до вечора обіцяє потепління.

Зірки світять яскраво – зима буде несуворою.

День в Україні та світі

Міжнародний день сліпих (незрячих). 1974 році педагог Валентин Гаюї відкрив першу школу для незрячих дітей. Напередодні він вигадав спеціальний шрифт для сліпих, щоб ті могли читати. Саме на його честь заснували подію.

Всесвітній день доброти. Свято заснували у 1997 році, коли в Японії створили Всесвітній рух за доброту. Наступного року організація влаштувала першу конференцію.