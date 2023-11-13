13 ноября в церковном календаре – день памяти святителя Иоанна Златоуста. Это проповедник и автор многих богословских трудов.
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Иван Златоуст родился в богатой семье и получил хорошее образование оратора. В 25 лет он стал христианином и отправился в пустыню изучать Святые письмена. Спустя несколько лет он вернулся домой и стал священником. Он не только проповедовал, но и занимался благотворительностью.
Что нельзя делать сегодня
- Нельзя принимать какие-либо подарки за свою работу: Иван Златоуст считал, что всегда нужно быть бескорыстным.
- Запрещено ссориться и злословить, сплетничать.
- Нельзя сегодня отказывать в помощи.
- Лучше не отправляться в далекие путешествия.
Приметы на 13 ноября
- На деревьях много листьев – до длинной зимы.
- Иней на деревьях – до урожайного в следующем году.
- Слышно пение снегуров – ждите морозов.
- Сильный ветер к вечеру обещает потепление.
- Звезды светят ярко – зима будет строгая.
День в Украине и мире
Международный день слепых (незрячих). 1974 педагог Валентин Гаюи открыл первую школу для незрячих детей. Накануне он придумал специальный шрифт для слепых, чтобы они могли читать. Именно в его честь основали событие.
Всемирный день доброты. Праздник был основан в 1997 году, когда в Японии было создано Всемирное движение за доброту. В следующем году организация устроила первую конференцию.