13 квітня у церковному календарі – день пам'яті святителя Іпатія Чудотворця, ігумена Руфіанського. Він був присутній на першому Вселенському соборі в Нікеї, повідомляє 24 Канал.

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Преподобний Іпатій ще за життя отримав дар зцілювати хворих й лікувати. Після мученицької смерті його тіло заховали, але християнин знайшов святого. Містяни забрали мощі, що також зцілювали.

13 квітня 2023 – Чистий або Великий четвер. У цей день християни печуть паски, прибирають в домі та готуються до Великодня.

13 квітня День ангела святкують Анна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип.

Що не можна робити у цей день

Сьогодні не можна сваритися та лаятися.

Краще не ходити у брудних речах.

У Чистий четвер не можна залишати розкидані речі, брудний посуд – рік не вдасться.

13 квітня краще не вести порожні балачки.

Прикмети на 13 квітня

Після прильоту птахи довго не щебечуть – до холодів.

Якщо день мине без вітру – можливі заморозки.

Береза дає багато соку – ще довго буде гарна погода.

У цей день нема хмар і синє небо – скоро будуть зливи.

Перелітні птахи збираються зграями – до теплої весни.

День в Україні та світі.

Всесвітній день рок-н-ролу. Це неофіційне свято, але воно об'єднує багатьох меломанів з усіх країн. Музика рок-н-ролу вважається протестною, це спосіб самовираження та пошуку себе.

Міжнародний день подяки рослинам. Це свято почали відзначати на початку 2000-х для того, щоб нагадувати про важливість природи, дерев і рослин в існуванні людства.