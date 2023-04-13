13 апреля в церковном календаре – день памяти святителя Ипатия Чудотворца, игумена Руфианского. Он присутствовал на первом Вселенском соборе в Никее, пишет 24 Канал.

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Преподобный Ипатий еще при жизни получил дар исцелять больных и лечить. После мученической смерти его тело спрятали, но христианин нашел святого. Горожане забрали мощи, которые также исцеляли.

13 апреля 2023 – Чистый или Большой четверг. В этот день христиане пекут пасхи, убирают в доме и готовятся к Пасхе.

13 апреля День ангела празднуют Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф.

Что нельзя делать в этот день

Сегодня нельзя ссориться и ругаться.

Лучше не ходить в грязных вещах.

В Чистый четверг нельзя оставлять разбросанные вещи, грязная посуда – год не удастся.

13 апреля лучше не вести пустые разговоры.

Приметы на 13 апреля

По прилету птицы долго не щебечут – до холодов.

Если день пройдет без ветра – возможны заморозки.

Береза дает много сока – еще долго будет хорошая погода.

В этот день нет облаков и голубое небо.

Перелетные птицы собираются стаями – до теплой весны.

День в Украине и в мире.

Всемирный день рок-н-ролла. Это неофициальный праздник, но он объединяет многих меломанов из всех стран. Музыка рок-н-ролла считается протестной, это способ самовыражения и поиска себя.

Международный день благодарения растениям. Этот праздник начали отмечать в начале 2000-х, чтобы напоминать о важности природы, деревьев и растений в существовании человечества.