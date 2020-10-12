12 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
12 жовтня в народному календарі вшановують Феофана Милостивого. Називали його так за рахунок його добрих справ, які він робив для людей.
Іменини сьогодні святкують: Іван, Тарас.
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Народні прикмети на 12 жовтня
– На Феофана багато зірок – осінь буде сухою.
– Туман 12 жовтня обіцяє теплу осінь.
– Гриби пізно з'явилися в лісі – перший сніг також випаде пізно.
Що можна робити 12 жовтня
- Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.
Що не можна робити 12 жовтня
- Цього дня не радять робити великі покупки, адже кажуть, що вони довго не прослужать.
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