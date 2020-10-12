12 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
12 октября в народном календаре чествуют Феофана Милостивого. Называли его так за счет его добрых дел, которые он делал для людей.
Именины сегодня празднуют: Иван, Тарас.
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Народные приметы на 12 октября
– На Феофана много звезд – осень будет сухой.
– Туман 12 октября обещает теплую осень.
– Грибы поздно появились в лесу – первый снег также выпадет поздно.
Что можно делать 12 октября
- Рекомендуется в этот день завершить все запланированные ранее дела.
Что нельзя делать 12 октября
- В этот день не советуют делать крупные покупки, ведь говорят, что они долго не прослужат.
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