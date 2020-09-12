12 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
12 вересня в народному календарі вшановується пам’ять святителя Олександра, Патріарха Константинопольського, преподобного Олександра Свірського і великого князя Олександра Невського.
Іменини сьогодні святкують: Гаврило, Данило, Леонід, Єлизавета, Ангеліна, Євгенія.
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Народні прикмети на 12 вересня
– Їжак облаштував собі нору на узліссі – на теплу зиму.
– Птахи високо кружляють 12 вересня – осінь буде теплою.
– Багато горобини в лісі – на дощову осінь.
Що можна робити 12 вересня
- У цей день рекомендується скласти чіткий план на майбутній місяць. Зорі сприятимуть здійсненню усіх задуманих справ.
Що не можна робити 12 вересня
- Сьогодні не можна прати і сушити постіль.
- До обіду не можна перераховувати дрібні гроші, а також брати в руки карти.
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