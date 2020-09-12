12 вересня в народному календарі вшановується пам’ять святителя Олександра, Патріарха Константинопольського, преподобного Олександра Свірського і великого князя Олександра Невського.

Іменини сьогодні святкують: Гаврило, Данило, Леонід, Єлизавета, Ангеліна, Євгенія.

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Народні прикмети на 12 вересня

– Їжак облаштував собі нору на узліссі – на теплу зиму.

– Птахи високо кружляють 12 вересня – осінь буде теплою.

– Багато горобини в лісі – на дощову осінь.

Що можна робити 12 вересня

У цей день рекомендується скласти чіткий план на майбутній місяць. Зорі сприятимуть здійсненню усіх задуманих справ.

Що не можна робити 12 вересня