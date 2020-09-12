12 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
12 сентября в народном календаре почитается память святителя Александра, Патриарха Константинопольского, преподобного Александра Свирского и великого князя Александра Невского.
Именины сегодня празднуют: Гавриил, Даниил, Леонид, Елизавета, Ангелина, Евгения.
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Народные приметы на 12 сентября
– Еж обустроил себе нору на опушке – на теплую зиму.
– Птицы высоко кружат 12 сентября – осень будет теплой.
– Много рябины в лесу – на дождливую осень.
Что можно делать 12 сентября
- В этот день рекомендуется составить четкий план на будущий месяц. Звезды будут способствовать осуществлению всех задуманных дел.
Что нельзя делать 12 сентября
- Сегодня нельзя стирать и сушить белье.
- До обеда нельзя пересчитывать мелкие деньги, а также брать в руки карты.
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