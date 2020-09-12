12 сентября в народном календаре почитается память святителя Александра, Патриарха Константинопольского, преподобного Александра Свирского и великого князя Александра Невского.

Именины сегодня празднуют: Гавриил, Даниил, Леонид, Елизавета, Ангелина, Евгения.

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Народные приметы на 12 сентября

– Еж обустроил себе нору на опушке – на теплую зиму.

– Птицы высоко кружат 12 сентября – осень будет теплой.

– Много рябины в лесу – на дождливую осень.

Что можно делать 12 сентября

В этот день рекомендуется составить четкий план на будущий месяц. Звезды будут способствовать осуществлению всех задуманных дел.

Что нельзя делать 12 сентября