12 травня православні християни вшановують пам'ять дев'яти мучеників, інформує 24 Канал. Серед них Феогнід, Руф, Антипатр, Феостих, Артем, Магн, Феодот, Фавмасій і Філімон.

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Дев'ять мучеників жили за часів правління імператора Діоклетіана, який переслідував християн. Та вони продовжували проповідувати й навертати язичників. Імператор дізнався про це й наказав привести їх до себе. Після катувань Діоклетіан наказав відрізати мученикам голови. Після смерті їхні мощі визначили нетлінними.

День ангела 12 травня відзначають Арсеній, Артем, Богдан, Василь.

Що не можна робити сьогодні

Цей день вважався вдалим для збирання трав та цілительства. Також, за давніми віруваннями, сьогодні вітер має цілющі властивості. Вважалось доброю прикметою вийти на вулицю та підставити обличчя подувам теплого вітру.

Сьогодні не заведено купатися у річці чи озері, а також ходити в ліс.

Краще перенести прибирання – сьогодні це до сварки з близькими.

У цей день не діліться планами ні з ким – інакше вони зруйнуються.

Прикмети на 12 травня

Ясний схід сонця у цей день – до хорошого літа.

Якщо 12 травня гроза – до тривалої негоди.

Багато хрущів обіцяють посушливе літо.

Сильний вітер – скоро буде багато злив.

На заході сонця ясно й невітряно – до хорошої погоди.



Сьогодні – день медичної сестри / Фото Unsplash

День в Україні та світі

Міжнародний день медичних сестер. Цей день святкують 12 травня на честь дня народження британки Флоренс Найтінгейл, яка стала жінкою-медсестрою. Раніше ця професія вважалась суто чоловічою, тоді як Флоренс спростувала стереотип. До слова, першу лікарню у Х столітті в Київській Русі відкрила княгиня Ольга.

Міжнародний день поширення інформації про хронічні та неврологічні захворювання. До них належить синдром хронічної втоми, фіброміалгія та інші. Символом дня є блакитна стрічка.