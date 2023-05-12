12 мая православные христиане чтят память девяти мучеников, пишет 24 Канал. Среди них Феогнид, Руфь, Антипатр, Феостих, Артем, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон.
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Девять мучеников жили во времена правления императора Диоклетиана, преследовавшего христиан. Но они продолжали проповедовать и обращать язычников. Император узнал это и приказал привести их к себе. После пыток Диоклетиан отдал приказ отрезать мученикам головы. После смерти их мощи определили нетленными.
Что нельзя делать сегодня
Этот день считался удачным для сбора трав и целительства. Также, по древним верованиям, сегодня ветер обладает целебными свойствами. Считалось хорошей приметой выйти на улицу и подставить лицо дуновениям теплого ветра.
- Сегодня не принято купаться в реке или озере, а также ходить в лес.
- Лучше перенести уборку – сегодня это к ссоре с близкими.
- В этот день не делитесь планами ни с кем – иначе они рушатся.
Приметы на 12 мая
- В этот день ясный восход солнца.
- Если 12 мая гроза – к продолжительной непогоде.
- Майские жуки обещают засушливое лето.
- Сильный ветер – скоро будет много ливней.
- На закате ясно и наветренно – к хорошей погоде.
Сегодня – день медицинской сестры / Фото Unsplash
День в Украине и мире
Международный день медицинских сестер. Этот день празднуют 12 мая в честь дня рождения британки Флоренс Найтингейл, ставшей женщиной-медсестрой. Раньше эта профессия считалась чисто мужской, тогда как Флоренс опровергла стереотип. Кстати, первую больницу в Х веке в Киевской Руси открыла княгиня Ольга.
Международный день распространения информации о хронических и неврологических заболеваниях. К ним относится синдром хронической усталости, фибромиалгия и другие. Символ дня — голубая лента.