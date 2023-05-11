11 мая в церковном календаре – день памяти апостолов Ясона и Сосипатра, сообщает 24 Канал. Оба апостола были учениками апостола Павла.
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Апостолы стали епископами в родных городах, а затем отправились на остров возле Греции, чтобы проповедовать христианство. Там они построили монастырь. Правитель острова узнал это и бросил их в тюрьму. Сначала они обратили в веру узников, а затем и самого правителя. Он пытался убить их в котле со смолой, но Ясон и Сосипатр остались невредимыми. Так он поверил в Бога, а апостолы продолжили свою работу.
Сегодня день памяти мучеников Дады, Максима и Квинтилиана. Они погибли мученической смертью за отказ поклоняться идолам.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день запрещено собирать сок из березы.
- Нельзя сегодня праздновать помолвку.
- 11 мая не принято прокалывать уши и менять серьги.
Приметы на 11 мая
- Погода теплая, а небо звездное – к щедрому урожаю.
- Утром туманно - значит, вечером будет дождь.
- Ясный восход солнца – к теплым летам.
- Мелькают звезды на рассвете – до ливня.
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