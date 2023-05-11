11 мая в церковном календаре – день памяти апостолов Ясона и Сосипатра, сообщает 24 Канал. Оба апостола были учениками апостола Павла.

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Апостолы стали епископами в родных городах, а затем отправились на остров возле Греции, чтобы проповедовать христианство. Там они построили монастырь. Правитель острова узнал это и бросил их в тюрьму. Сначала они обратили в веру узников, а затем и самого правителя. Он пытался убить их в котле со смолой, но Ясон и Сосипатр остались невредимыми. Так он поверил в Бога, а апостолы продолжили свою работу.

Сегодня день памяти мучеников Дады, Максима и Квинтилиана. Они погибли мученической смертью за отказ поклоняться идолам.

Именины 11 мая празднуют Виталий, Кирилл, Максим, Анна

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено собирать сок из березы.

Нельзя сегодня праздновать помолвку.

11 мая не принято прокалывать уши и менять серьги.

Приметы на 11 мая

Погода теплая, а небо звездное – к щедрому урожаю.

Утром туманно - значит, вечером будет дождь.

Ясный восход солнца – к теплым летам.

Мелькают звезды на рассвете – до ливня.

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