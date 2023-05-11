11 травня у церковному календарі – день пам'яті апостолів Ясона та Сосіпатра, повідомляє 24 Канал. Обидвоє апостолів були учнями апостола Павла.

Дивіться також Куди піти з мамою у Львові: нові місця, які точно вас здивують

Апостоли стали єпископами в рідних містах, а згодом вирушили на острів біля Греції, щоб проповідувати християнство. Там вони збудували монастир. Правитель острова дізнався про це та кинув їх у в'язницю. Спершу вони навернули до віри в'язнів, а потім і самого правителя. Він намагався вбити їх у казані зі смолою, але Ясон і Сосіпатр залишились неушкодженими. Так він повірив у Бога, а апостоли продовжили свою працю.

Також сьогодні день пам'яті мучеників Дади, Максима та Квінтіліана. Вони загинули мученицькою смертю за відмову вклонятися ідолам.

Що не можна робити сьогодні

  • У цей день заборонено збирати сік з берези.
  • Не можна сьогодні святкувати заручини.
  • 11 травня не заведено проколювати вуха та змінювати сережки.

Прикмети на 11 травня

  • Погода тепла, а небо зоряне – до щедрого врожаю.
  • Зранку туманно – значить ввечері буде дощ.
  • Ясний схід сонця – до теплого літа.
  • Мерехтять зорі на світанку – до зливи.

День в Україні та світі

Всесвітній день обізнаності про его. Ця подія має на меті пояснити, що таке людське его та як працює егоїзм.