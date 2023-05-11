11 травня у церковному календарі – день пам'яті апостолів Ясона та Сосіпатра, повідомляє 24 Канал. Обидвоє апостолів були учнями апостола Павла.
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Апостоли стали єпископами в рідних містах, а згодом вирушили на острів біля Греції, щоб проповідувати християнство. Там вони збудували монастир. Правитель острова дізнався про це та кинув їх у в'язницю. Спершу вони навернули до віри в'язнів, а потім і самого правителя. Він намагався вбити їх у казані зі смолою, але Ясон і Сосіпатр залишились неушкодженими. Так він повірив у Бога, а апостоли продовжили свою працю.
Також сьогодні день пам'яті мучеників Дади, Максима та Квінтіліана. Вони загинули мученицькою смертю за відмову вклонятися ідолам.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день заборонено збирати сік з берези.
- Не можна сьогодні святкувати заручини.
- 11 травня не заведено проколювати вуха та змінювати сережки.
Прикмети на 11 травня
- Погода тепла, а небо зоряне – до щедрого врожаю.
- Зранку туманно – значить ввечері буде дощ.
- Ясний схід сонця – до теплого літа.
- Мерехтять зорі на світанку – до зливи.
День в Україні та світі
Всесвітній день обізнаності про его. Ця подія має на меті пояснити, що таке людське его та як працює егоїзм.