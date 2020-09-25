Популярна американська співачка Мерайя Кері поділилась моторошною історією про свою сім'ю. За її словами, старша сестра Кері Еллісон у дитинстві "накачала" Мерайю наркотиками і хотіла продати сутенеру.

Про це 50-річна виконавиця розповіла Опрі Вінфрі у новому проєкті для Apple TV, повідомляє Entertainment Tonight. Відомо, що зірка випустила власну книгу мемуарів під назвою The Meaning of Mariah Carey, де розповіла про своє дитинство, кар'єру, перші кроки в музичній індустрії, злети й падіння, а також випробування славою.

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Велику частину книги Мерайя присвятила стосункам з рідними, які, за її словами, були складними. Зірка пояснила, що у неї завжди були напружені стосунки із сестрою таще одним братом Морганом, оскільки вони завжди жили окремо.

Коли мені було 12 років, моя сестра накачала мене валіум, запропонувала мені кокаїн, завдала мені опіки третього ступеня і спробувала продати мене сутенера… Ми навіть толком не знаємо один одного. Ми не росли разом. У них було своя життя, а коли я народилася, вони вже були зіпсованими людьми,

– розповіла Мерайя Кері.



Мерайя Кері в дитинстві / Архівне фото з мережі

Вона додала, що всі її родичі завжди вважали, що у попвиконавиці – легке життя, і через це десятиліття підкупляли ЗМІ, щоб ті публікували про неї статті з наклепом. Жінка зізналась, що трішки боялась писати цю книгу. Але не через те, як сприймуть родичі її розповіді, а як сприйме це публіка і чи не вважатиме її через це жертвою певних обставин.

"Я ніколи б не сказала ні слова ні про кого в своєму житті, і я намагалася бути дуже справедливою, але історично люди "пролили на мене першу кров". Коли є люди, які пов'язані з вами як з персоною, яка досягає певного рівня успіху, ви – уразливі. Але я б не пішла сюди, якби зі мною щось не зробили. Якби мене не обтяжували певні люди і не ставилися б як до банкомату з перукою", – пояснила зірка.

Що відомо про дитинство Мерайї Кері?

Американська зірка народилась у Лонг-Айленді в штаті Нью-Йорк і була наймолодшою з трьох дітей. Її мама – білошкіра ірландська оперна співачка Патрісія Хікі та батько – темношкірий афроамериканець Альфред Рой Кері розлучились, коли дівчинці було всього три роки. Оскільки Мерайя залишилась жити із матір'ю, яка працювала на декількох роботах, щоб підтримувати сім'ю, вона часто залишалась вдома сама. Що цікаво, співати вона почала у віці трьох років, а вчити музики її почала рідна матір. Середню школу Харборфілдс вона закінчила в містечку Грінлаун, штат Нью-Йорк, а згодом переїхала і в сам Нью-Йорк.



Мерайя Кері з батьками / Архівне фото з мережі

Про свою сім'ю жінку майже ніколи не розповідала. Лише у серпні цього року стало відомо, що її сестра Кері Еллісон подала в суд на матір за сексуальне насильство над нею в дитинстві. Вона розповіла, що в 10-річному віці мати змушувала її брати участь в сатанинських ритуалах, де з нею вступали в статевий зв'язок незнайомці. Вона також додавала, що їй доводилося спостерігати, як ґвалтують інших дітей. Правда це чи ні, але про це чимало говорили в мережі.

Ймовірно, складне дитинство неабияк вплинуло на особисте життя Мерайї Кері, адже за все життя у неї було 5 статевих партнерів, зважаючи на те, що у неї було 2 шлюби, в яких вона розлучена. Себе вона називає ханжою в порівнянні з іншими зірками шоу-бізнесу.