Популярная американская певица Мэрайя Кэри поделилась жуткой историей о своей семье. По ее словам, старшая сестра Керри Эллисон в детстве "накачала" Мерайю наркотиками и хотела продать сутенеру.

Об этом 50-летняя исполнительница рассказала Опре Уинфри в новом проекте для Apple TV, сообщает Entertainment Tonight. Известно, что звезда выпустила собственную книгу мемуаров под названием The Meaning of Mariah Carey, где рассказала о своем детстве, карьере, первых шагах в музыкальной индустрии, взлетах и падениях, а также испытании славой.

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Большую часть книги Мэрайя посвятила отношениям с родными, которые, по ее словам, были сложными. Звезда объяснила, что у нее всегда были напряженные отношения с сестрой и еще одним братом Морганом, поскольку они всегда жили отдельно.

Когда мне было 12 лет, моя сестра накачала меня валиумом, предложила мне кокаин, нанесла мне ожоги третьей степени и попыталась продать меня сутенеру ... Мы даже толком не знаем друг друга. Мы не росли вместе. У них была своя жизнь, а когда я родилась, они уже были испорченными людьми,

– рассказала Мэрайя Кэри.



Мэрайя Кэри в детстве / Архивное фото из сети

Она добавила, что все ее родственники всегда считали, что у поп-исполнительницы – легкая жизнь, и из-за этого десятилетия подкупали СМИ, чтобы те публиковали о ней статьи с клеветой. Женщина призналась, что немного боялась писать эту книгу. Но не из-за того, как воспримут родственники ее рассказы, а как воспримет это публика и не будет ли считать ее из-за этого жертвой определенных обстоятельств.

"Я никогда бы не сказала ни слова ни о ком в своей жизни, и я старалась быть очень справедливой, но исторически люди "пролили на меня первую кровь". Когда есть люди, которые связаны с вами как с персоной, которая достигает определенного уровня успеха, вы – уязвимы. Но я бы не пошла сюда, если бы со мной что-то не сделали. Если бы меня не обременяли определенные люди и не относились бы как к банкомату с париком", – объяснила звезда.

Что известно о детстве Мэрайи Кэри?

Американская звезда родилась в Лонг-Айленде в штате Нью-Йорк и была младшей из троих детей. Ее мама – белокожая ирландская оперная певица Патрисия Хики и отец – темнокожий афроамериканец Альфред Рой Кэри развелись, когда девочке было всего три года. Поскольку Мэрайя осталась жить с матерью, которая работала на нескольких работах, чтобы поддерживать семью, она часто оставалась дома одна. Что интересно, петь она начала в возрасте трех лет, а учить музыки ее начала родная мать. Среднюю школу Харборфилдс она закончила в городе Гринлаун, штат Нью-Йорк, а затем переехала и в сам Нью-Йорк.



Мэрайя Кэри с родителями / Архивное фото из сети

О своей семье женщина почти никогда не рассказывала. Только в августе этого года стало известно, что ее сестра Керри Эллисон подала в суд на мать за сексуальное насилие над ней в детстве. Она рассказала, что в 10-летнем возрасте мать заставляла ее принимать участие в сатанинских ритуалах, где с ней вступали в половую связь незнакомцы. Она также добавляла, что ей приходилось наблюдать, как насилуют других детей. Правда это или нет, но об этом немало говорили в сети.

Вероятно, сложное детство сильно повлияло на личную жизнь Мэрайи Кэри, ведь за всю жизнь у нее было 5 половых партнеров, несмотря на то, что у нее было 2 брака, а сейчас она разведена. Себя она называет ханжой по сравнению с другими звездами шоу-бизнеса.