Яке церковне свято 12 лютого: головні заборони, яких потрібно дотримуватися сьогодні

12 лютого вшановується пам'ять Іверської ікони Божої Матері. Назва походить від монастиря на горі Афон, де вона досі зберігається. Вважається, що ікону написав євангеліст та святий апостол Лука.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день боротьби з епілепсією та Міжнародний день науки й гуманізму. Більше інформації розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті Іверської ікони Божої Матері

У давні часи ікона зберігалася у домі вдови, яка мешкала у місті Нікея. Одного разу до жінки прийшли відступники, які пошкодили святиню списом. З образу Божої Матері полилась кров. Тоді вдова вирішила опустити ікону у море. Так вона опинилася на горі Афон. Згодом святиня потрапила до рук ченця Іверського монастиря, на ім'я Гавриїл. Чоловік відніс ікону у капличку. З часом на тому місці утворилося джерело чистої води. Цікаво, що рана від списа на образі Божої Матері нікуди не зникла.

Іверська ікона Божої матері / Фото Depositphotos

Що не можна робити

Не можна вживати алкогольні напої та їсти м'ясні продукти.

Заборонено сваритися, пліткувати, лихословити та злитися.

Не варто відмовляти у допомозі людям, які її потребують.

Народні прикмети

Якщо надворі протримається холодна погода, то березень буде теплим.

Спів горобців – до відлиги.

Багато зірок на небі – до щедрого врожаю.

Якщо дерева вкриються інеєм, то найближчими днями буде хороша погода.

Що ще відзначають

Щороку 12 лютого відзначається Міжнародний день науки й гуманізму або День Дарвіна. Саме цього дня у 1809 році народився знаменитий науковець. Ініціатором свята став доктор Роберт Стефенс у 1995 році. Згодом його ідею підтримали й інші професори, зокрема Массімо Піглючі та Аманда Чесворт.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день боротьби з епілепсією. Свято проходить кожного року у другий понеділок лютого. Важливо зазначити, що від цієї хвороби страждають мільйони людей у всьому світі.