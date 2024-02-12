Також сьогодні відзначається Міжнародний день боротьби з епілепсією та Міжнародний день науки й гуманізму. Більше інформації розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті Іверської ікони Божої Матері

У давні часи ікона зберігалася у домі вдови, яка мешкала у місті Нікея. Одного разу до жінки прийшли відступники, які пошкодили святиню списом. З образу Божої Матері полилась кров. Тоді вдова вирішила опустити ікону у море. Так вона опинилася на горі Афон. Згодом святиня потрапила до рук ченця Іверського монастиря, на ім'я Гавриїл. Чоловік відніс ікону у капличку. З часом на тому місці утворилося джерело чистої води. Цікаво, що рана від списа на образі Божої Матері нікуди не зникла.

Іверська ікона Божої матері / Фото Depositphotos

Що не можна робити

Не можна вживати алкогольні напої та їсти м'ясні продукти.

Заборонено сваритися, пліткувати, лихословити та злитися.

Не варто відмовляти у допомозі людям, які її потребують.

Народні прикмети

Якщо надворі протримається холодна погода, то березень буде теплим.

Спів горобців – до відлиги.

Багато зірок на небі – до щедрого врожаю.

Якщо дерева вкриються інеєм, то найближчими днями буде хороша погода.

Що ще відзначають

Щороку 12 лютого відзначається Міжнародний день науки й гуманізму або День Дарвіна. Саме цього дня у 1809 році народився знаменитий науковець. Ініціатором свята став доктор Роберт Стефенс у 1995 році. Згодом його ідею підтримали й інші професори, зокрема Массімо Піглючі та Аманда Чесворт.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день боротьби з епілепсією. Свято проходить кожного року у другий понеділок лютого. Важливо зазначити, що від цієї хвороби страждають мільйони людей у всьому світі.