Также сегодня отмечается Международный день борьбы с эпилепсией и Международный день науки и гуманизма. Больше информации расскажет LifeStyle 24.
Актуально Православный календарь на февраль 2024: какие религиозные праздники будем отмечать по-новому
День памяти Иверской иконы Божией Матери
В давние времена икона хранилась в доме вдовы, которая жила в городе Никея. Однажды к женщине пришли отступники, которые повредили святыню копьем. С образа Божьей Матери полилась кровь. Тогда вдова решила опустить икону в море. Так она оказалась на горе Афон. Впоследствии святыня попала в руки монаха Иверского монастыря, по имени Гавриил. Мужчина отнес икону в часовню. Со временем на том месте образовался источник чистой воды. Интересно, что рана от копья на образе Божьей Матери никуда не исчезла.
Иверская икона Божьей матери / Фото Depositphotos
Что нельзя делать
- Нельзя употреблять алкогольные напитки и есть мясные продукты.
- Запрещено ссориться, сплетничать, сквернословить и злиться.
- Не стоит отказывать в помощи людям, которые в ней нуждаются.
Народные приметы
- Если на улице продержится холодная погода, то март будет теплым.
- Пение воробьев – к оттепели.
- Много звезд на небе – к щедрому урожаю.
- Если деревья покроются инеем, то в ближайшие дни будет хорошая погода.
Что еще отмечают
Каждый год 12 февраля отмечается Международный день науки и гуманизма или День Дарвина. Именно в этот день в 1809 году родился знаменитый ученый. Инициатором праздника стал доктор Роберт Стефенс в 1995 году. Впоследствии его идею поддержали и другие профессора, в частности Массимо Пиглючи и Аманда Чесворт.
Также сегодня отмечается Международный день борьбы с эпилепсией. Праздник проходит ежегодно во второй понедельник февраля. Важно отметить, что от этой болезни страдают миллионы людей во всем мире.