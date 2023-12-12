Коли Спиридон Триміфунтський був молодий, то Господь нагородив його даром зцілення та приборкування природних явищ. Також святий вмів перетворювати матерії, зазначає 24 Канал.

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Преподобний Спиридон народився на Кіпрі. Там він і створив сім'ю. Працював пастухом, а зароблені гроші віддавав біднякам або тим, хто не мав дому. Завдяки святому багато людей прийняли християнство. Кажуть, що Спиридон Триміфунтський навіть після своєї смерті допомагає нужденним.

Що не можна робити сьогодні

Не можна працювати та виконувати важку фізичну роботу.

Заборонено відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Не варто конфліктувати з близькими людьми.

Не можна прибирати, готувати та займатися іншими хатніми справами.

Краще в цей день не одягати старі речі, бо можете накликати нещастя.

Народні прикмети

Якщо надворі мінливий вітер, то наступного року буде рясний врожай.

Якщо хмари пливуть проти вітру, незабаром сніжитиме.

Скоро прийдуть суворі морози, якщо в цей день птахи збиратимуть пух у гніздах.

Якщо вранці небо вкриється хмарами, то чекайте ранньої весни.

Що ще відзначають сьогодні

Щороку 12 грудня відзначається День Сухопутних військ України. Свято офіційно запровадив Президент України у 1997 році. У цей день говорять про важливий внесок Сухопутних військ в обороноздатність держави.

Також сьогодні святкують Всесвітній день загального медичного забезпечення. Саме 12 грудня 2012 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій закликала всі країни забезпечити своїх громадян якісними медичними послугами.