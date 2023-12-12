Когда Спиридон Тримифунтский был молод, то Господь наградил его даром исцеления и укрощения природных явлений. Также святой умел преобразовывать материи, отмечает 24 Канал.
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Преподобный Спиридон родился на Кипре. Там он и создал семью. Работал пастухом, а заработанные деньги отдавал беднякам или тем, кто не имел дома. Благодаря святому многие люди приняли христианство. Говорят, что Спиридон Тримифунтский даже после своей смерти помогает нуждающимся.
Что нельзя делать сегодня
- Нельзя работать и выполнять тяжелый физический труд.
- Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.
- Не следует конфликтовать с близкими людьми.
- Нельзя убирать, готовить и заниматься другими домашними делами.
- Лучше в этот день не одевать старые вещи, потому что можете навлечь несчастье.
Народные приметы
- Если на улице переменный ветер, то в следующем году будет обильный урожай.
- Если облака плывут против ветра, скоро будет снег.
- Скоро придут суровые морозы, если в этот день птицы будут собирать пух в гнездах.
- Если утром небо будет покрыто облаками, то ждите ранней весны.
Что еще отмечают сегодня
Каждый год 12 декабря отмечается День Сухопутных войск Украины. Праздник официально ввел Президент Украины в 1997 году. В этот день говорят о важном вкладе Сухопутных войск в обороноспособность государства.
Также сегодня празднуют Всемирный день общего медицинского обеспечения. Именно 12 декабря 2012 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала все страны обеспечить своих граждан качественными медицинскими услугами.