11 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
11 жовтня в народному календарі вшановують пам'ять Харитона Сповідника, родом з Іконії. У своєму рідному місті він постраждав під час гонінь на християн.
Іменини сьогодні святкують: Матвій, В'ячеслав, Валентин, Уляна, Анна, Тетяна.
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Народні прикмети на 11 жовтня
– Дме північний вітер – зима буде суворою, західний – сніжною, а південний – м'якою.
– Якщо листя ще залишається на деревах, то найближчі дні будуть теплі та сонячні.
– Якщо зайці не міняють забарвлення шерсті – зима настане не скоро.
– Вітер змінює напрямок за годинниковою стрілкою – до туманів.
– Шерсть собаки стала густішою – до холодної зими.
Що можна робити 11 жовтня
- Якщо сьогодні почати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат.
Що не можна робити 11 жовтня
- Сьогодні не можна вимітати з будинку сміття, адже можна накликати біду.
- Не рекомендується у цей день вживати будь-які ягоди. Кажуть, що нечиста сила плює на ці ягоди, і той, хто їх з'їсть – буде хворіти.
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