11 жовтня в народному календарі вшановують пам'ять Харитона Сповідника, родом з Іконії. У своєму рідному місті він постраждав під час гонінь на християн.

Іменини сьогодні святкують: Матвій, В'ячеслав, Валентин, Уляна, Анна, Тетяна.

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Народні прикмети на 11 жовтня

– Дме північний вітер – зима буде суворою, західний – сніжною, а південний – м'якою.

– Якщо листя ще залишається на деревах, то найближчі дні будуть теплі та сонячні.

– Якщо зайці не міняють забарвлення шерсті – зима настане не скоро.

– Вітер змінює напрямок за годинниковою стрілкою – до туманів.

– Шерсть собаки стала густішою – до холодної зими.

Що можна робити 11 жовтня

Якщо сьогодні почати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат.

Що не можна робити 11 жовтня