11 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
11 октября в народном календаре чтят память Харитона Исповедника, родом из Иконии. В своем родном городе он пострадал во время гонений на христиан.
Именины сегодня празднуют: Матвей, Вячеслав, Валентин, Ульяна, Анна, Татьяна.
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Народные приметы на 11 октября
– Дует северный ветер – зима будет суровой, западный – снежной, а южный – мягкой.
– Если листва еще остается на деревьях, то ближайшие дни будут теплые и солнечные.
– Если зайцы не меняют окрас шерсти – зима наступит нескоро.
– Ветер меняет направление по часовой стрелке – к туманам.
– Шерсть собаки стала гуще – к холодной зиме.
Что можно делать 11 октября
- Если сегодня начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный исход.
Что нельзя делать 11 октября
- Сегодня нельзя выметать из дома мусор, ведь можно накликать беду.
- Не рекомендуется в этот день употреблять любые ягоды. Говорят, что нечистая сила плюет на эти ягоды, и тот, кто их съест – будет болеть.
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