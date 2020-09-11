11 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
11 вересня в церковному календарі відзначається свято Усікновення голови пророка і хрестителя Господнього Іоанна Предтечі. Цього дня найближчому попереднику Ісуса Христа, який передбачив його прихід і хрестив Месію, відpyбали голову за наказом царя Ірода.
Іменини сьогодні святкують: Іван.
Читайте також Найкращі привітання колезі з Днем народження у прозі та віршах
Народні прикмети на 11 вересня
– Якщо на Івана журавлі на південь полетіли, то зима буде ранньою.
– Лебедя побачити в небі – до снігу, а гуся – до дощу.
– Грім гримить – осінь буде теплою.
– Якщо в цей день болить голова, то треба помолитись Іоанну Предтечі, щоб біль відступив.
Що можна робити 11 вересня
Що не можна робити 11 вересня
- Цього дня не можна брати в руки гострі речі (ніж, сокиру, пилку).
- Не можна у цей день різати ножем круглі за формою продукти. За народними переказами, якщо розрізати цього дня головку капусти – то з неї може потекти кров.
- Не рекомендовано на Усікновення голови Іоанна різати червоні продукти, адже вони мають кривавий колір.
- Сьогодні не рекомендовано справляти весілля, дні народження чи хрестини.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter