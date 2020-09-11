11 вересня в церковному календарі відзначається свято Усікновення голови пророка і хрестителя Господнього Іоанна Предтечі. Цього дня найближчому попереднику Ісуса Христа, який передбачив його прихід і хрестив Месію, відpyбали голову за наказом царя Ірода.

Іменини сьогодні святкують: Іван.

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Народні прикмети на 11 вересня

– Якщо на Івана журавлі на південь полетіли, то зима буде ранньою.

– Лебедя побачити в небі – до снігу, а гуся – до дощу.

– Грім гримить – осінь буде теплою.

– Якщо в цей день болить голова, то треба помолитись Іоанну Предтечі, щоб біль відступив.

Що можна робити 11 вересня

Знедоленим та бідним людям потрібно дати милостиню. Якщо дитина народилася у цей день, то її обов'язково треба назвати Іваном. Самотнім людям, які хочуть залучити другу половинку в особисте життя, треба піти в церкву на Службу Божу.

Що не можна робити 11 вересня