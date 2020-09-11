11 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
11 сентября в церковном календаре отмечается праздник Усекновения главы Пророка и Крестителя Господня Иоанна Предтечи. В этот день ближайшему предшественнику Иисуса Христа, который предсказал его приход и крестил Мессию, отрубили голову по приказу царя Ирода.
Именины сегодня празднуют: Иван.
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Народные приметы на 11 сентября
– Если на Ивана журавли на юг полетели, то зима будет ранней.
– Лебедя увидеть в небе – к снегу, а гуся – к дождю.
– Гром гремит – осень будет теплой.
– Если в этот день болит голова, то надо помолиться Иоанну Предтече, чтобы боль отступила.
Что можно делать 11 сентября
Что нельзя делать 11 сентября
- В этот день нельзя брать в руки острые вещи (нож, топор, пилу).
- Нельзя в этот день резать ножом круглые по форме продукты. По народным преданиям, если разрезать в этот день вилок капусты – то из него может потечь кровь.
- Не рекомендовано на Усекновение главы Иоанна резать красные продукты, ведь они похожи цветом на кровь.
- Сегодня не рекомендовано справлять свадьбы, дни рождения или крестины.
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