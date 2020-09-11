11 сентября в церковном календаре отмечается праздник Усекновения главы Пророка и Крестителя Господня Иоанна Предтечи. В этот день ближайшему предшественнику Иисуса Христа, который предсказал его приход и крестил Мессию, отрубили голову по приказу царя Ирода.

Именины сегодня празднуют: Иван.

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Народные приметы на 11 сентября

– Если на Ивана журавли на юг полетели, то зима будет ранней.

– Лебедя увидеть в небе – к снегу, а гуся – к дождю.

– Гром гремит – осень будет теплой.

– Если в этот день болит голова, то надо помолиться Иоанну Предтече, чтобы боль отступила.

Что можно делать 11 сентября

Обездоленным и бедным людям нужно дать милостыню. Если ребенок родился в этот день, то его обязательно надо назвать Иваном. Одиноким людям, которые хотят найти вторую половинку, надо пойти в церковь на Службу Божью.

Что нельзя делать 11 сентября