11 травня – яке сьогодні свято і що не заведено робити сьогодні, цікаві прикмети

11 травня християни вшановують пам'ять мучеників Дада, Максима і Квінтіліана. У світі відзначають День обізнаності про его. Цікаві прикмети й заборони на цей день дізнавайтесь нижче.

11 травня у церковному календарі – день пам'яті апостолів Ясона та Сосіпатра, повідомляє 24 Канал. Обидвоє апостолів були учнями апостола Павла.

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Апостоли стали єпископами в рідних містах, а згодом вирушили на острів біля Греції, щоб проповідувати християнство. Там вони збудували монастир. Правитель острова дізнався про це та кинув їх у в'язницю. Спершу вони навернули до віри в'язнів, а потім і самого правителя. Він намагався вбити їх у казані зі смолою, але Ясон і Сосіпатр залишились неушкодженими. Так він повірив у Бога, а апостоли продовжили свою працю.

Також сьогодні день пам'яті мучеників Дади, Максима та Квінтіліана. Вони загинули мученицькою смертю за відмову вклонятися ідолам.

Що не можна робити сьогодні

11 травня святкують Віталій, Кирило, Максим, Ганна

У цей день заборонено збирати сік з берези.

Не можна сьогодні святкувати заручини.

11 травня не заведено проколювати вуха та змінювати сережки.

Прикмети на 11 травня

Погода тепла, а небо зоряне – до щедрого врожаю.

Зранку туманно – значить ввечері буде дощ.

Ясний схід сонця – до теплого літа.

Мерехтять зорі на світанку – до зливи.

День в Україні та світі

Всесвітній день обізнаності про его. Ця подія має на меті пояснити, що таке людське его та як працює егоїзм.