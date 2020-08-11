11 серпня в народному календарі відзначають пам'ять святого мученика Калинника. В народі цей день називають калиновим. Колись на Калинника готували пироги з начинкою калини.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Клара, Костянтин, Роман, Серафима.

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Народні прикмети на 11 серпня

– На Калинів день тепло – до сухої і теплої осені.

– Туман сьогодні передрікає хороший урожай вівса і ячменю.

– Достиглий овес зазеленів – до похмурої погоди.

Що можна робити 11 серпня

Сьогодні не сидіть вдома, а відправляйтеся в гості до своїх друзів та родичів

Що не можна робити 11 серпня