11 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
11 августа в народном календаре отмечают память святого мученика Калинника. В народе этот день называют калиновым. Когда на Калинника готовили пироги с начинкой из калины.
Именины сегодня празднуют: Александр, Клара, Константин, Роман, Серафима.
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Народные приметы на 11 августа
– На Калинов день тепло – к сухой и теплой осени.
– Туман сегодня предрекает хороший урожай овса и ячменя.
– Созревший овес зазеленел – к ненастной погоде.
Что можно делать 11 августа
- Сегодня не сидите дома, а отправляйтесь в гости к своим друзьям и родственникам
Что нельзя делать 11 августа
- Не беритесь сегодня за любые вопросы, касающиеся денег.
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