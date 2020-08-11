11 августа в народном календаре отмечают память святого мученика Калинника. В народе этот день называют калиновым. Когда на Калинника готовили пироги с начинкой из калины.

Именины сегодня празднуют: Александр, Клара, Константин, Роман, Серафима.

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Народные приметы на 11 августа

– На Калинов день тепло – к сухой и теплой осени.

– Туман сегодня предрекает хороший урожай овса и ячменя.

– Созревший овес зазеленел – к ненастной погоде.

Что можно делать 11 августа

Сегодня не сидите дома, а отправляйтесь в гости к своим друзьям и родственникам

Что нельзя делать 11 августа