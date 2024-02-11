Крім того, сьогодні відзначається Всесвітній день шлюбу та Міжнародний день жінок і дівчаток у науці. Детальніше читайте на сайті 24 Каналу.

Актуально Свята і пам'ятні дати, які відзначатимуть в лютому 2024: чи будуть додаткові вихідні

День пам'яті священномученика Власія, єпископа Севастійського

У той час, коли жив Власій, правив римський імператор Діоклетіан. Він наказував переслідувати християн, тому священномученик разом з іншими людьми ховався у пустелі. Однак згодом воїни таки прийшли до Власія, перев'язали кайданами та відвели на суд. Єпископ Севастійський відмовлявся відрікатися від християнської віри, тому зазнав жорстоких катувань. Згодом священномученика вбили мечем.

Що не можна робити

Варто відмовитися від шкідливих звичок: куріння та алкоголю.

Не можна сваритися, лихословити, злитися та сумувати.

Заборонена важка фізична праця.

Краще не ображати людей та не бажати їм зла.

Народні прикмети

Якщо буде гриміти, то чекайте на вітряну погоду.

Якщо почнеться відлига, то морози відступають.

Бурульки – до пізньої весни.

Якщо почнеться снігопад, то потепліє аж у травні.

Що ще відзначають

11 лютого відзначається Всесвітній день шлюбу. Це свято не має фіксованої дати. Воно завжди припадає на другу неділю лютого. Такий цікавий день запровадили сімейні пари, які мешкали у штаті Луїзіана, у 1983 році. Однак тоді вони вибрали іншу дату – 14 лютого (День святого Валентина). Згодом організація Worldwide Marriage Encounter запропонувала відзначати свято у другу неділю лютого.

Також сьогодні – Міжнародний день жінок і дівчаток у науці. Свято запровадила Організація Об'єднаних Націй 22 грудня 2015 року. Крім того, воно відбувається за підтримки ЮНЕСКО та спеціальної структури ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок.