Кроме того, сегодня отмечается Всемирный день брака и Международный день женщин и девочек в науке. Подробнее читайте на сайте 24 Канала.

Актуально Праздники и памятные даты, которые будут отмечать в феврале 2024: будут ли дополнительные выходные

День памяти священномученика Власия, епископа Севастийского

В то время, когда жил Власий, правил римский император Диоклетиан. Он приказывал преследовать христиан, поэтому священномученик вместе с другими людьми прятался в пустыне. Однако впоследствии воины таки пришли к Власию, перевязали кандалами и отвели на суд. Епископ Севастийский отказывался отрекаться от христианской веры, поэтому подвергся жестоким пыткам. Впоследствии священномученика убили мечом.

Что нельзя делать

Стоит отказаться от вредных привычек: курения и алкоголя.

Нельзя ссориться, сквернословить, злиться и грустить.

Запрещен тяжелый физический труд.

Лучше не обижать людей и не желать им зла.

Народные приметы

Если будет греметь, то ждите ветреную погоду.

Если начнется оттепель, то морозы отступают.

Сосульки – к поздней весне.

Если начнется снегопад, то потеплеет аж в мае.

Что еще отмечают

11 февраля отмечается Всемирный день брака. Этот праздник не имеет фиксированной даты. Он всегда приходится на второе воскресенье февраля. Такой интересный день ввели семейные пары, которые жили в штате Луизиана, в 1983 году. Однако тогда они выбрали другую дату – 14 февраля (День святого Валентина). Впоследствии организация Worldwide Marriage Encounter предложила отмечать праздник во второе воскресенье февраля.

Также сегодня – Международный день женщин и девочек в науке. Праздник ввела Организация Объединенных Наций 22 декабря 2015 года. Кроме того, он проходит при поддержке ЮНЕСКО и специальной структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.