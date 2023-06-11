11 червня у церковному календарі – день пам'яті святої Феодосії Константинопольської, пише 24 Канал. Преподобна Феодосія народилась в Константинополі у багатій родині.

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Мати Феодосії довго чекала на народження доньки, тому молилась Богу та пообіцяла, що віддасть доньку на служіння. Так і сталося: після смерті батька Феодосія пішла у монастир. Коли померла мати, вона прийняла чернецтво та продала батьківське майно.

Преподобна Феодосія завзято проповідувала християнство та виступала проти єресі. За віру її піддавали тортурам, вона загинула. Та допомагала людям навіть після смерті – її мощі зцілювали хворих.

День ангела 11 червня святкують Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Ян, Марія, Фаїна.

Що не можна робити сьогодні

У цей день краще не вирушати у далеку поїздку чи дорогу.

Не можна сумувати – вважалось, що який день, таким буде й майбутнє.

Краще сьогодні не починати нових справ.

Не можна сваритись та лаятися.

Прикмети на 11 червня

З'явилось багато павуків – до теплої погоди.

Жито колоситься – восени вродять гриби.

Сьогодні яскраво світить сонце – вересень буде теплим.

Тихо та спекотно – значить буде гроза й зливо.

День в Україні та світі

День працівників текстильної та легкої промисловості в Україні. Це професійне свято щороку у другу неділю червня.