11 июня в церковном календаре – день памяти святой Феодосии Константинопольской, пишет 24 Канал. Преподобная Феодосия родилась в Константинополе в богатой семье.

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Феодосийская мать долго ждала рождения дочери, поэтому молилась Богу и пообещала, что отдаст дочь на служение. Так и случилось: после смерти отца Феодосия ушла в монастырь. Когда умерла мать, она приняла монашество и продала отцовское имущество.

Преподобная Феодосия упорно проповедовала христианство и выступала против ереси. За веру ее подвергали пыткам, она погибла. Но помогала людям даже после смерти – ее мощи исцеляли больных.

День ангела 11 июня отмечают Александр, Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Ян, Мария, Фаина.

Что нельзя делать сегодня

В этот день лучше не отправляться в дальнюю поездку или дорогу.

Нельзя унывать – считалось, что какой день, таким будет и будущее.

Лучше сегодня не начинать новых дел.

Нельзя ссориться и ругаться.

Приметы на 11 июня

Появилось много пауков – в теплую погоду.

Рожь колосится – осенью уродят грибы.

Сегодня ярко светит солнце – сентябрь будет теплым.

Тихо и жарко – значит, будет гроза и ливень.

День в Украине и мире

День работников текстильной и легкой промышленности в Украине. Это профессиональный праздник каждый год во второе воскресенье июня.