10 жовтня відзначають день Севатія Бджоляра. Цього дня бджолярі закінчують усі приготування до зими і прибирають вулики.

Іменини сьогодні святкують: Павліна, Марк.

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Народні прикмети на 10 жовтня

– Суха погода 10 жовтня – зима пізно настане.

– Гроза на Саватія – зима буде безсніжною, короткою і досить теплою.

– Якщо шишок на ялинах і соснах 10 жовтня небагато, то зима не буде суворою.

– Хмари 10 жовтня пливуть у напрямку з півдня на північ – погода буде похмурою.

Що можна робити 10 жовтня

Якщо сьогодні почати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат. Ставте цього дня гроші на кухонний стіл. За повір'ям, у ваше життя повинен прийти значний потік грошей.

Що не можна робити 10 жовтня

1. Цього дня не рекомендується вирушати в далеку дорогу. Однак вирушаючи в дорогу, прислухайтеся до своїх відчуттів. Якщо на душі легко, то дорога буде приємною. Якщо відчуваєте занепокоєння, то трапиться неприємність.