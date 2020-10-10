10 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
10 жовтня відзначають день Севатія Бджоляра. Цього дня бджолярі закінчують усі приготування до зими і прибирають вулики.
Іменини сьогодні святкують: Павліна, Марк.
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Народні прикмети на 10 жовтня
– Суха погода 10 жовтня – зима пізно настане.
– Гроза на Саватія – зима буде безсніжною, короткою і досить теплою.
– Якщо шишок на ялинах і соснах 10 жовтня небагато, то зима не буде суворою.
– Хмари 10 жовтня пливуть у напрямку з півдня на північ – погода буде похмурою.
Що можна робити 10 жовтня
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Якщо сьогодні почати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат.
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Ставте цього дня гроші на кухонний стіл. За повір'ям, у ваше життя повинен прийти значний потік грошей.
Що не можна робити 10 жовтня
1. Цього дня не рекомендується вирушати в далеку дорогу. Однак вирушаючи в дорогу, прислухайтеся до своїх відчуттів. Якщо на душі легко, то дорога буде приємною. Якщо відчуваєте занепокоєння, то трапиться неприємність.