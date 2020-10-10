10 октября отмечают день Севатия Пчеловода. В этот день пчеловоды заканчивают все приготовления к зиме и убирают ульи.

Именины сегодня отмечают: Павлина, Марк.

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Народные приметы на 10 октября

– Сухая погода 10 октября – зима поздно наступит.

– Гроза на Саватия – зима будет бесснежной, короткой и достаточно теплой.

– Если шишек на елях и соснах 10 октября немного, то зима не будет суровой.

– Облака 10 октября плывут в направлении с юга на север – погода будет пасмурной.

Что можно делать 10 октября

Если сегодня начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный исход. Ложите в этот день деньги на кухонный стол. По поверью, в вашу жизнь должен прийти значительный поток денег.

Что нельзя делать 10 октября