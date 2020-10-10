10 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
10 октября отмечают день Севатия Пчеловода. В этот день пчеловоды заканчивают все приготовления к зиме и убирают ульи.
Именины сегодня отмечают: Павлина, Марк.
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Народные приметы на 10 октября
– Сухая погода 10 октября – зима поздно наступит.
– Гроза на Саватия – зима будет бесснежной, короткой и достаточно теплой.
– Если шишек на елях и соснах 10 октября немного, то зима не будет суровой.
– Облака 10 октября плывут в направлении с юга на север – погода будет пасмурной.
Что можно делать 10 октября
- Если сегодня начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный исход.
- Ложите в этот день деньги на кухонный стол. По поверью, в вашу жизнь должен прийти значительный поток денег.
Что нельзя делать 10 октября
- В этот день не рекомендуется отправляться в дальний путь. Однако отправляясь в дорогу, прислушайтесь к своим ощущениям. Если на душе легко, то дорога будет приятной. Если чувствуете беспокойство, то случится неприятность.
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