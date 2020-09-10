10 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
10 вересня вшановують пам'ять святої Анни Пророчиці і святого Сави Крипецького. Анна народилася в Єрусалимі і була благочестивою вдовою, яка зустріла Ісуса Христа ще в дитячому віці, коли Марія та Йосип вперше прийшли з ним до храму.
Іменини сьогодні святкують: Алла, Арсеній, Григорій, Денис, Інесса, Йосип, Федір.
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Народні прикмети на 10 вересня
– Тепла і суха погода – до пізньої зими.
– Грозові дощі – до теплої осені.
– До 10 вересня опало все листя з берези і осики – до врожайного наступного року.
– Багато жолудів і горіхів – до багатого врожаю озимих.
– Листя беріз жовті – є багато опеньків в лісі.
– Південний вітер подув – рік завершиться легко і безтурботно. Північний вітер несе з собою хвороби і нещастя.
– Побачити уві сні покійних родичів – до щасливого сімейного життя.
Що можна робити 10 вересня
- Сьогодні родичам хворих на алкоголізм варто молитися преподобному Мойсею Мурину – для швидкого зцілення хворого.
- Якщо торговець цього дня збере в полі колоски і сховає їх в затишному місці – торгівля буде вдалою і прибутковою.
Що не можна робити 10 вересня
- Сьогодні не радять йти в ліс, адже можна легко заблукати.