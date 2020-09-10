10 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
10 сентября чтят память святой Анны Пророчицы и святого Саввы Крипецкого. Анна родилась в Иерусалиме и была благочестивой вдовой, которая встретила Иисуса Христа еще в детском возрасте, когда Мария и Иосиф впервые пришли с ним в храм.
Именины сегодня празднуют: Алла, Арсений, Григорий, Денис, Инесса, Иосиф, Федор.
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Народные приметы на 10 сентября
– Теплая и сухая погода – к поздней зиме.
– Грозовые дожди – к теплой осени.
– До 10 сентября опали все листья с березы и осины – к урожайному следующему году.
– Много желудей и орехов – к богатому урожаю озимых.
– Листья берез желтые – есть много опят в лесу.
– Южный ветер подул – год завершится легко и беззаботно. Северный ветер несет с собой болезни и несчастья.
– Увидеть во сне усопших родственников – к счастливой семейной жизни.
Что можно делать 10 сентября
- Сегодня родственникам больных алкоголизмом стоит молиться преподобному Моисею Мурину – для быстрого исцеления больного.
- Если торговец в этот день соберет в поле колоски и спрячет их в укромном месте – торговля будет удачной и прибыльной.
Что нельзя делать 10 сентября
- Сегодня не советуют идти в лес, ведь можно легко заблудиться.