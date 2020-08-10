10 серпня в народному календарі вшановують Гребневську ікону Божої Матері. Також цього дня вшановується пам'ять учнів Ісуса Христа – 7 апостолів, обраних з 70 учнів.

12 найважливіших апостолів покликали всіх своїх учнів і наказали їм вибрати 7 осіб, які могли б займатися побутовими питаннями, піклуватися про створення затишку, роздавати милостиню жебракам. В результаті загального голосування були обрані Стефан, Никанор, Філіп, Прохор, Тимон, Пармен і Микола.

Іменини сьогодні святкують: Антоніна, Ірина, Павло, Юліан.

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Народні прикмети на 10 серпня

– Вранці туман по воді стелиться – на гарну погоду. Якщо ж вгору підіймається, то буде дощ.

– Дощ без вітру – до затяжної негоди.

– Багато роси вранці – день буде сонячним.

– Хмари високо пливуть – до сухої і ясної погоди.

Що можна робити 10 серпня

Якщо ви не можете в чомусь визначитися, то з'їжте грушу на заході сонця, це допоможе зробити правильний вибір. Рішення може прийти до вас уві сні.

Що не можна робити 10 серпня

Цього дня не можна займатися торгівлею, адже усі ваші справи будуть йти погано.