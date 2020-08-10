10 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
10 серпня в народному календарі вшановують Гребневську ікону Божої Матері. Також цього дня вшановується пам'ять учнів Ісуса Христа – 7 апостолів, обраних з 70 учнів.
12 найважливіших апостолів покликали всіх своїх учнів і наказали їм вибрати 7 осіб, які могли б займатися побутовими питаннями, піклуватися про створення затишку, роздавати милостиню жебракам. В результаті загального голосування були обрані Стефан, Никанор, Філіп, Прохор, Тимон, Пармен і Микола.
Іменини сьогодні святкують: Антоніна, Ірина, Павло, Юліан.
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Народні прикмети на 10 серпня
– Вранці туман по воді стелиться – на гарну погоду. Якщо ж вгору підіймається, то буде дощ.
– Дощ без вітру – до затяжної негоди.
– Багато роси вранці – день буде сонячним.
– Хмари високо пливуть – до сухої і ясної погоди.
Що можна робити 10 серпня
- Якщо ви не можете в чомусь визначитися, то з'їжте грушу на заході сонця, це допоможе зробити правильний вибір. Рішення може прийти до вас уві сні.
Що не можна робити 10 серпня
- Цього дня не можна займатися торгівлею, адже усі ваші справи будуть йти погано.
- Сьогодні не можна ні з ким обмінюватися одягом та особистими речами.