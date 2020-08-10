10 августа в народном календаре чтят Гребневскую икону Божьей Матери. Также в этот день почитается память учеников Иисуса Христа – 7 апостолов, избранных из 70 учеников.

12 важнейших апостолов позвали всех своих учеников и велели выбрать 7 человек, которые могли бы заниматься бытовыми вопросами, заботиться о создании уюта, раздавать милостыню нищим. В результате всеобщего голосования были избраны Стефан, Никанор, Филипп, Прохор, Тимон, Пармен и Николай.

Именины сегодня празднуют: Антонина, Ирина, Павел, Юлиан.

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Народные приметы на 10 августа

– Утром туман по воде стелется – на хорошую погоду. Если же вверх поднимается, то будет дождь.

– Дождь без ветра – к затяжной непогоде.

– Много росы утром – день будет солнечным.

– Облака высоко плывут – к сухой и ясной погоде.

Что можно делать 10 августа

Если вы не можете в чем-то определиться, то съешьте грушу на закате, это поможет сделать правильный выбор. Решение может прийти к вам во сне.

Что нельзя делать 10 августа