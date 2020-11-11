У середу, 11 листопада, оскароносному акторові Леонардо Ді Капріо виповнилося 46 років. За свою кар’єру він виконав понад 50 ролей, а фільми за його участі стали справжньою класикою XXI століття. Як виглядав актор в молодості – дивіться у нашій добірці.

Вперше Леонардо Ді Капріо дебютував у зовсім маленькому віці. У 2,5 роки він зіграв в епізоді дитячого телешоу. Після цього він зіграв у картині "Ромео+Джульєтта" та вже став впізнаваним, повідомляє 24 канал.

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У 14 років Ді Капріо вирішив стати справжнім актором. Він знайшов агента, якому подобалася і його зачіска та його ім'я. Він знявся у понад 30 рекламних роликах і кількох серіях "Санти-Барбари".

1997 рік став зірковим для Леонардо Ді Капріо. Разом із Кейт Вінслет вони зіграли головні ролі у блокбастері Джеймса Кемерона "Титанік". Герой Леонардо – 22-річний Джек Доусон, який, вигравши квиток, потрапляє на борт лайнера Титанік, котрому судилося затонути під час своєї першої і останньої подорожі. Фільм стає найкасовішим в історії кінематографу, а самому Леонардо приносить номінацію на "Золотий глобус" і ставить його в ряд найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду.

Ді Капріо став улюбленцем мільйонів після знаменитої ролі Джека Доусона. Відтоді усі жінки закохалися в актора та пильно за ним слідкували. Після виходу "Титаніка" Ді Капріо отримав не лише шалену славу, але й статус секс-символа. У 1990-х роках його включили в список 50 найкрасивіших людей світу за версією журналу People.

Улюбленець Мартіна Скорсезе, Крістофера Нолана і Квентіна Тарантіно вже з дитинства перебував під прицілом фотокамер, тож в мережі є чимало кадрів юного красунчика Лео, який закохує в себе з першого погляду.

Рідкісні фото Леонардо Ді Капріо



Дитячі фотографії Леонардо Ді Капріо / Фото з Pinterest



Дитячі фотографії Леонардо Ді Капріо / Фото з Pinterest



Дитячі фотографії Леонардо Ді Капріо / Фото з Pinterest



Дитячі фотографії Леонардо Ді Капріо / Фото з Pinterest



Дитячі фотографії Леонардо Ді Капріо / Фото з Pinterest



Дитячі фотографії Леонардо Ді Капріо / Фото з Pinterest



Дитячі фотографії Леонардо Ді Капріо / Фото з Pinterest



Дитячі фотографії Леонардо Ді Капріо / Фото з Pinterest



Дитячі фотографії Леонардо Ді Капріо / Фото з Pinterest



Дитячі фотографії Леонардо Ді Капріо / Фото з Pinterest