В среду, 11 ноября, оскароносному актеру Леонардо Ди Каприо исполнилось 46 лет. За свою карьеру он исполнил более 50 ролей, а фильмы с его участием стали настоящей классикой XXI века. Как выглядел актер в молодости – смотрите в нашей подборке.

Впервые Леонардо Ди Каприо дебютировал в совершенно маленьком возрасте. В 2,5 года он сыграл в эпизоде ​​детского телешоу. После этого он сыграл в картине "Ромео+Джульетта" и уже стал узнаваемым, сообщает 24 канал.

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В 14 лет Ди Каприо решил стать настоящим актером. Он нашел агента, которому нравилась и его прическа и его имя. Он снялся более чем в 30 рекламных роликах и нескольких сериях "Санты-Барбары".

1997 год стал звездным для Леонардо Ди Каприо. Вместе с Кейт Уинслет они сыграли главные роли в блокбастере Джеймса Кэмерона "Титаник". Герой Леонардо – 22-летний Джек Доусон, который, выиграв билет, попадает на борт лайнера Титаник, которому суждено затонуть во время своего первого и последнего путешествия. Фильм становится самым кассовым в истории кинематографа, а самому Леонардо приносит номинацию на "Золотой глобус" и ставит его в ряд самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

Ди Каприо стал любимцем миллионов после знаменитой роли Джека Доусона. С тех пор все женщины влюбились в актера и пристально за ним следили. После выхода "Титаника" Ди Каприо получил не только бешеную славу, но и статус секс-символа. В 1990-х годах его включили в список 50 самых красивых людей мира по версии журнала People.

Любимец Мартина Скорсезе, Кристофера Нолана и Квентина Тарантино уже с детства находился под прицелом фотокамер, поэтому в сети есть немало кадров юного красавчика Лео, который влюбляет в себя с первого взгляда.

Редкие фото Леонардо Ди Каприо



Детские фотографии Леонардо Ди Каприо / Фото с Pinterest



Детские фотографии Леонардо Ди Каприо / Фото с Pinterest



Детские фотографии Леонардо Ди Каприо / Фото с Pinterest



Детские фотографии Леонардо Ди Каприо / Фото с Pinterest



Детские фотографии Леонардо Ди Каприо / Фото с Pinterest



Детские фотографии Леонардо Ди Каприо / Фото с Pinterest



Детские фотографии Леонардо Ди Каприо / Фото с Pinterest



Детские фотографии Леонардо Ди Каприо / Фото с Pinterest



Детские фотографии Леонардо Ди Каприо / Фото с Pinterest



Детские фотографии Леонардо Ди Каприо / Фото с Pinterest