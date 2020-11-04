Вони красиві, стильні, багаті та успішні – так виглядають українські блогери, які транслюють своїй аудиторії лише позитивні сторони свого життя. Втім за багатьма мільйонами підписок стоять не лише красиві світлини.

Професія блогера з кожним роком стає дедалі популярнішою, і тепер стати хоч трохи схожим на свого кумира хочуть багато користувачів в інстаграмі. Їх наслідують, у них вчаться, ними захоплюються. Хто вони – українські блогери, яких так люблять підписники – читайте у нашому матеріалі.

Цікаво В очікуванні немовлятка: які зірки невдовзі стануть батьками

Рейтинг найпопулярніших блогерів України

Софія Стужук – 5, 6 мільйона підписників

25-річна Софія Стужук має найбільше підписників серед усіх відомих блогерів України. У блозі вона розповідає про своє життя, досвід материнства, а також ділиться beauty-секретами.

Знаменита інста-мама має як і своїх фанатів, які її в усьому підтримують, так і хейтерів, які часто критикують.

Наприкінці 2019 року пологи відомої блогерки шокували мережу. Дівчина народжувала вдома та показала все дійство на відео. Такий вчинок викликав бурхливе обговорення в мережі, адже такі пологи не сертифіковані в Україні та за словами лікарів-акушерів несуть смертельні ризики як для жінки, так і дитини.

Софія виховує трьох дітей від Дмитра Стужука, який нещодавно помер від наслідків коронавірусу. Пів року тому, після 6 років шлюбу подружжя вирішило розлучитися.

Олена Венум – 4,3 мільйона підписників

Олена Венум на просторах інстаграму стала знаменитою після того, як активно почала ділилася з підписниками порадами про красу, схуднення, здорове харчування та макіяж. З 2016 року дівчина почала знімати вайни, які ще більше привернули увагу аудиторії.

Влітку блогерка вперше стала мамою. Батьком донечки став блогер Daryl.

Саша Пустовіт – 1, 8 мільйонів підписників

Саша Пустовіт – блогерка з Івано-Франківська. У 2018 році дівчина здобула освіту, завершивши навчання в медичному університеті за спеціальністю стоматолога, втім обрала в житті інший шлях.

У 2015 році дівчина вийшла заміж за ведучого та влогера Ігоря Пустовіта. Через рік у них народився син Данило, а ще за 2 роки у подружжя народився син Євген.

Нещодавно 25-річна Саша здійснила свою мрію та відкрила салон краси. У блозі вона розповідає про материнство, здоров’я, красу та просто ділиться з підписниками частинкою свого життя.

Юлія Вербинець – 1,7 мільйонів підписників

Юлія Вербинець – ще одна відома блогерка з Івано-Франківська. У досить юному віці дівчина зуміла своє хобі перетворити на заробіток, тож у свої 17 років вона співпрацює з відомими брендами, подорожує та насолоджується життям.

Тетяна Парфільєва – 1, 7 мільйонів підписників

26-річна Тетяна Парфільєва – відома блогерка, яка привертає увагу підписників своєю миловидною зовнішністю та харизмою. Дівчина веде лайфстайл-блог у якому ділиться своїм життям з прихильниками.

Варто зазначити, що Тетяна має власний бізнес – магазин одягу Cherry Land Shop, шоу-руми яких активно розвиваються у Києві, Харкові, Дніпрі та Житомирі. Вона також є моделлю для одягу свого власного шоу-руму.

Зі своїм чоловіком Іваном Таня познайомилася у 9 класі. Закохані досить довго зустрічалися та вже у 2019 році стали чоловіком та дружиною. Інстаграм-акаунт блогерки наповнений стильними та романтичними кадрами.

Даша Квіткова – 1, 6 мільйонів підписників

Даша Квіткова – переможниця реаліті-шоу "Холостяк" на телеканалі СТБ. У фіналі її обрав телеведучий Нікіта Добринін. Пара щиро покохала одне одного на проєкті, тож одразу після завершення шоу почала розвивати свої стосунки поза камерами.

Пара часто подорожувала та ділилася з підписниками своїми кадрами. Вже на початку 2020 року Нікіта Добринін під час відпочинку на Балі романтично освідчився коханій. Такий казковий фінал неабияк сподобався користувачам в інстаграмі, тож за дівчиною почали стежити ще більше людей.

12 серпня відбулося весілля закоханих в одному із фешенебельних закладів Києва. Це вперше за історію існування української версії проєкту "Холостяк" герой одружився з дівчиною, яку обрав у фіналі реаліті-шоу.

Даша Квіткова випромінює у своєму блозі радість та щастя, тож притягує підписників своєю харизмою та щирою усмішкою.

Катя Якимчук – 1,5 мільйонів підписників

Юна блогерка з Луцька вже давно стала героїнею таблоїдних статей, адже дівчина у свої 19 років придбала Porsche Cayenne та будинок. Попри таку велику кількість підписників, дівчина має чимало хейтерів, які звинувачують її у шахрайстві.

У своєму інстаграмі дівчина запустила авторський курс, який вчить заробляти гроші. Так, у своєму профілі Катя зазначила, що у жовтні її учні заробили 270 тисяч гривень, втім деякі учні цього курсу зазначають, що насправді блогерка виманює гроші у своїх підписників та ділиться такою інформацією, яку можна знайти безкоштовно на просторах інтернету.

Зараз дівчині 20 років, окрім машини та будинку і неї є 4 магазини, які вона відкрила та досить непоганий заробіток завдяки розіграшам.

Тетяна Самбурська – 1,3 мільйона підписників

Тетяна Самбурська – усміхнена та щира дівчина з Івано-Франківська, яка завжди у своїх інстаграм-сторіс випромінює радість та щастя. Дівчина часто ділиться кадрами своєї сім’ї, тож ті, хто за нею стежать, добре знайомі з її батьками, сестрою та племінницею.

Дівчина часто демонструє любов до найрідніших їй людей та дякує батькам за те, що дали їй життя та постійно про неї піклувалися та допомагали. У 2017 році батьки подарували Тані першу автівку, тож нещодавно дівчина шокувала батьків, подарувавши їм джип.

У 18 років Таня відкрила власну студію краси. І цьому посприяли саме батьки. У блозі Самбурська ділиться життєвими моментами, а також тішить підписників численними розіграшами.

У 2019 році дівчина вийшла заміж за коханого Ігоря, який не любить публічності, не веде своєї інстаграм-сторінки, але робить блогерку дуже щасливою, адже часто дівчина присвячує щемливі дописи саме своєму коханому.

Тетяна Пренткович – 1, 2 мільйони підписників

Тетяна Пренткович не лише успішна блогерка, але й мама сина Івана та бізнесвумен. Почала розвивати свій блог у далекому 2012 році. За її словами, профіль їй створив чоловік.

Тоді рудоволоса дівчина з Тернополя з собакою хаскі і татуюваннями на тілі почала привертати увагу прихильників. Разом з чоловіком Орестом подружжя відкрило свій перший бізнес – заклад азійскої кухні Tiger.

Згодом Тані стало тісно у Тернополі, тому вона переїхала з сім’єю до Києва, створивши там власну агенцію PRentkovych agency. Втім, через деякий час життя у Києві дало тріщину і відоме подружжя Таня Пренткович та Орест Мурій шокували підписників заявою про те, що вони розлучаються.

Попри численні скандали на просторах інстаграму та інтернету, обоє знайшли щастя та зараз знову діляться щасливими хвилинами життя зі своїми прихильниками.

Аліна Френдій – 1,1 мільйонапідписників

Аліна Френдій – відома блогерка з Тернополя. Дівчина знається на стилі, тож зацікавила аудиторію своїми стильними аутфітами. Попри це, прихильники пильно спостерігали за історією кохання Аліни та Петра Заставного – сина колишнього мера Тернополя.

У 2018 році закохані відгуляли пишне весілля в Тернополі, а згодом переїхали жити до Києва. Аліна заснувала власний бренд одягу TOTE, а згодом потішила фанатів звісткою про свою вагітність.

Зараз щасливі батьки виховують сина Яна, а Аліна часто ділиться секретами материнства зі своїми підписниками. Окрім цього, ділиться порадами щодо стилю та красивими кадрами з подорожей.