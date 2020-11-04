Они красивые, стильные, богатые и успешные – так выглядят украинские блогеры, которые транслируют своей аудитории только положительные стороны своей жизни. Впрочем, за многими миллионами подписок стоят не только красивые фотографии.

Профессия блогера с каждым годом становится все популярнее, и теперь стать хоть немного похожим на своего кумира хотят многие пользователи в инстаграме. Им подражают, у них учатся, ими восхищаются. Кто они – украинские блогеры, которых так любят подписчики – читайте в нашем материале.

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Рейтинг самых популярных блогеров Украины

София Стужук – 5,6 миллиона подписчиков

У 25-летней Софии Стужук больше всего подписчиков среди всех известных блогеров Украины. В блоге она рассказывает о своей жизни, опыте материнства, а также делится beauty-секретами.

Знаменитая инста-мама имеет как и своих фанатов, которые ее во всем поддерживают, так и хейтеров, которые часто критикуют.

В конце 2019 года роды известной блогерши шокировали сеть. Девушка рожала дома и показала все действо на видео. Такой поступок вызвал бурное обсуждение в сети, ведь такие роды не сертифицированы в Украине и по словам врачей-акушеров несут смертельные риски как для женщины, так и ребенка.

София воспитывает троих детей от Дмитрия Стужука, который недавно умер от последствий коронавируса. Полгода назад, после 6 лет брака, супруги решили развестись.

Алена Венум – 4,3 миллиона подписчиков

Алена Венум на просторах инстаграма стала знаменитой после того, как активно начала делиться с подписчиками советами о красоте, похудении, здоровом питании и макияже. С 2016 года девушка начала снимать вайны, которые еще больше привлекли внимание аудитории.

Летом блогерша впервые стала мамой. Отцом дочери стал блогер Daryl.

Саша Пустовит – 1, 8 миллиона подписчиков

Саша Пустовит – блогер из Ивано-Франковска. В 2018 году девушка получила образование, завершив обучение в медицинском университете по специальности стоматолога, впрочем, выбрала в жизни другой путь.

В 2015 году девушка вышла замуж за ведущего и влогера Игоря Пустовита. Через год у них родился сын Даниил, а еще через 2 года у супругов родился сын Евгений.

Недавно 25-летняя Саша осуществила свою мечту и открыла салон красоты. В блоге она рассказывает о материнстве, здоровье, красоте и просто делится с подписчиками частичкой своей жизни.

Юлия Вербинец – 1,7 миллиона подписчиков

Юлия Вербинец – еще одна известная блогерша из Ивано-Франковска. В довольно юном возрасте девушка сумела свое хобби превратить в заработок, поэтому в свои 17 лет она сотрудничает с известными брендами, путешествует и наслаждается жизнью.

Татьяна Парфильева – 1, 7 миллиона подписчиков

26-летняя Татьяна Парфильева – известная блогерша, которая привлекает внимание подписчиков своей миловидной внешностью и харизмой. Девушка ведет лайфстайл-блог в котором делится своей жизнью с поклонниками.

Стоит отметить, что Татьяна имеет собственный бизнес – магазин одежды Cherry Land Shop, шоу-румы которых активно развиваются в Киеве, Харькове, Днепре и Житомире. Она также является моделью для одежды своего собственного шоу-рума.

Со своим мужем Иваном Таня познакомилась в 9 классе. Влюбленные довольно долго встречались и уже в 2019 году стали мужем и женой. Инстаграм-аккаунт блогера наполнен стильными и романтичными кадрами.

Даша Квиткова – 1, 6 миллиона подписчиков

Даша Квиткова – победительница реалити-шоу "Холостяк" на телеканале СТБ. В финале ее выбрал телеведущий Никита Добрынин. Пара искренне полюбила друг друга на проекте, поэтому сразу после завершения шоу начала развивать свои отношения вне камер.

Пара часто путешествовала и делилась с подписчиками своими кадрами. Уже в начале 2020 года Никита Добрынин во время отдыха на Бали романтично сделал предложение любимой. Такой сказочный финал изрядно понравился пользователям в инстаграме, поэтому за девушкой начали следить еще больше людей.

12 августа состоялась свадьба влюбленных в одном из фешенебельных заведений Киева. Это впервые за историю существования украинской версии проекта "Холостяк" герой женился на девушке, которую выбрал в финале реалити-шоу.

Даша Квиткова излучает в своем блоге радость и счастье, поэтому притягивает подписчиков своей харизмой и искренней улыбкой.

Катя Якимчук – 1,5 миллиона подписчиков

Юная блогерша из Луцка уже давно стала героиней таблоидных статей, ведь девушка в свои 19 лет приобрела Porsche Cayenne и дом. Несмотря на такое большое количество подписчиков, у девушки немало хейтеров, которые обвиняют ее в мошенничестве.

В своем инстаграме девушка запустила авторский курс, который учит зарабатывать деньги. Так, в своем профиле Катя отметила, что в октябре ее ученики заработали 270 тысяч гривен, впрочем, некоторые ученики этого курса отмечают, что на самом деле блогер выманивает деньги у своих подписчиков и делится такой информацией, которую можно найти бесплатно на просторах интернета.

Сейчас девушке 20 лет, кроме машины и дома и у нее есть 4 магазина, которые она открыла, и довольно неплохой заработок благодаря розыгрышам.

Татьяна Самбурская – 1,3 миллиона подписчиков

Татьяна Самбурская – улыбчивая и искренняя девушка из Ивано-Франковска, которая всегда в своих инстаграм-сторис излучает радость и счастье. Девушка часто делится кадрами своей семьи, поэтому те, кто за ней следят, хорошо знакомы с ее родителями, сестрой и племянницей.

Девушка часто демонстрирует любовь к родным ей людям и благодарит родителей за то, что дали ей жизнь и постоянно о ней заботились и помогали. В 2017 году родители подарили Тане первую машину, поэтому недавно девушка шокировала родителей, подарив им джип.

В 18 лет Таня открыла собственную студию красоты. И этому поспособствовали родители. В блоге Самбурская делится жизненными моментами, а также радует подписчиков многочисленными розыгрышами.

В 2019 году девушка вышла замуж за любимого Игоря, который не любит публичности, не ведет своей инстаграм-страницы, но делает блогершу очень счастливой, ведь часто девушка посвящает нежные сообщения именно своему любимому.

Татьяна Пренткович – 1, 2 миллиона подписчиков

Татьяна Пренткович не только успешный блогер, но и мама сына Ивана и бизнесвумен. Начала развивать свой блог в далеком 2012 году. По ее словам, профиль ей создал муж.

Тогда рыжеволосая девушка из Тернополя с собакой хаски и татуировками на теле начала привлекать внимание поклонников. Вместе с мужем Орестом супруги открыли свое первое бизнес-заведение азиатской кухни Tiger.

Впоследствии Тане стало тесно в Тернополе, поэтому она переехала с семьей в Киев, создав там собственное агентство PRentkovych agency. Впрочем, через некоторое время жизнь в Киеве дала трещину и известные супруги Таня Пренткович и Орест Мурий шокировали подписчиков заявлением о том, что они разводятся.

Несмотря на многочисленные скандалы на просторах инстаграма и интернета, оба обрели счастье и сейчас снова делятся счастливыми минутами жизни со своими поклонниками.

Алина Френдий – 1,1 миллиона подписчиков

Алина Френдий – известная блогерша из Тернополя. Девушка разбирается в стиле, поэтому заинтересовала аудиторию своими стильными аутфитами.А еще поклонники пристально наблюдали за историей любви Алины и Петра Заставного – сына бывшего мэра Тернополя.

В 2018 году влюбленные отгуляли пышную свадьбу в Тернополе, а впоследствии переехали жить в Киев. Алина основала собственный бренд одежды TOTE, а впоследствии порадовала фанатов известием о своей беременности.

Сейчас счастливые родители воспитывают сына Яна, а Алина часто делится секретами материнства со своими подписчиками. Помимо этого делится советами по стилю и красивыми кадрами из путешествий.