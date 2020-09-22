Не секрет, що після світового визнання на премії Оскар акторів часто чекає ще більший успіх в майбутньому. Гонорари зірок миттєво зростає, а затребуваність на знімальних майданчиках топових режисерів стає колосальною. Які ж оскароносні актори мають найбільші статки серед своїх колег – читайте у рейтингу.

Провідне видання Just Jared склало рейтинг найбагатших зірок Оскара за всю історію кіно. У їхнє число увійшли знаменитості світового рівня, яких кожен кіноман бодай раз у житті бачив у кінострічці. Пропонуємо детальніше ознайомитись із статками зірок і дізнатись, хто ж став справжнім багатієм Голлівуду після перемоги на Оскарі.

Цікаво Forbes оприлюднив рейтинг найбільш високооплачуваних акторів року

Найбагатші оскараносні актори всіх часів

Елізабет Тейлор (600 мільйонів доларів)

Англо-американська акторка, яка у 2011-му померла на 80 році життя, завжди вважалась однією з найбільших зірок Голлівуду усіх часів. Свої дві заповітні статуетки Оскар вона отримала за "Найкращі жіночі ролі" у фільмах "Баттерфілд, 8" (1961) та "Хто боїться Вірджинії Вульф?" (1966).



Елізабет Тейлор у фільмі "Баттерфілд, 8" / Фото IMDb

Роберт де Ніро (500 мільйонів доларів)

77-річний голлівудський актор завжди вважався еталоном краси та мужності на телеекранах. Зі всього творчого доробку у кіно він отримав Оскар за "Найкращу чоловічу роль" у фільмі "Скажений бик" (1980), а також Оскар за чоловічу роль другого плану у фільмі "Хрещений батько 2" (1974).

Барбра Стрейзанд (400 мільйонів доларів)

Легенда американського кіно Барбра Стрейзанд стала найкращою актрисою премії Оскар за роль у фільмі "Смішна дівчина" (1969), а також отримала нагороду за найкращу пісню до фільму "Зірка народилась" (1976).

Джек Ніколсон (400 мільйонів доларів)

83-річний актор та режисер також у своїй кар'єрі здобув 3 статуетки Оскара за найкращі чоловічі ролі у фільмах "Пролітаючи над гніздом зозулі" (1975) і "Краще не буває" (1998), та за "Найкращу чоловічу роль другого плану" у фільмі "Мова ніжності" (1983).

Том Генкс (400 мільйонів доларів)

Американський красень та зірка кіно – 64-річний Том Генкс отримав два Оскари за 2 роки поспіль у фільмах "Філадельфія" (1994) і "Форрест Ґамп" (1995) за найкращі чоловічі ролі.



Том Генкс у фільмі "Форрест Ґамп" / Фото IMDb

Шер (360 мільйонів доларів)

74-річна зірка музичної індустрії, а також актриса отримала свій бажаний оскар за головну жіночу роль у фільмі "Влада місяця" (1987).

Майкл Дуглас (350 мільйонів доларів)

Режисер та актор Майкл Дуглас у свої 75 може похизуватись премією Оскар за "Найкращу чоловічу" роль у фільмі "Волл-стріт" (1987).

Джулія Робертс (250 мільйонів доларів)

Одна з найвпізнаваніших кіноактрис Голлівуду Джулія Робертс у своїй кар'єрі також може похизуватись статуеткою Оскар за головну жіночу роль у фільмі "Ерін Брокович" (2000).

Леонардо Ді Капріо (260 мільйонів доларів)

45-річний актор довго намагався завоювати премію Оскар і у 2016-му все ж здобув його за "Найкращу чоловічу роль" у фільмі "Легенда Г'ю Гласса".



Леонардо Ді Капріо у фільмі "Легенда Г'ю Гласса" / Фото IMDb

Ніколь Кідман (250 мільйонів доларів)

Останньою у списку багатіїв-зірок із преміями Оскар опинилась австралійка Ніколь. У 2003 році вона отримала нагороду за "Найкращу жіночу роль" у фільмі "Години".