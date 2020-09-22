Не секрет, что после мирового признания на премии Оскар актеров часто ждет еще больший успех в будущем. Гонорары звезд мгновенно возрастают, а востребованность на съемочных площадках топовых режиссеров становится колоссальной. Какие же оскароносные актеры имеют наибольшие доходы среди своих коллег – читайте в рейтинге.

Ведущее издание Just Jared составило рейтинг самых богатых звезд Оскара за всю историю кино. В их число вошли знаменитости мирового уровня, которых каждый киноман хоть раз в жизни видел в киноленте. Предлагаем подробнее ознакомиться с состоянием звезд и узнать, кто же стал настоящим богачом Голливуда после победы на Оскаре.

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Самые богатые оскароносные актеры всех времен

Элизабет Тейлор (600 миллионов долларов)

Англо-американская актриса, в 2011-м умерла на 80 году жизни, всегда считалась одной из крупнейших звезд Голливуда всех времен. Свои две заветные статуэтки Оскар она получила за "лучшую женскую роль" в фильмах "Баттерфилд, 8" (1961) и "Кто боится Вирджинии Вульф?" (1966).

Элизабет Тейлор в фильме "Баттерфилд, 8" / Фото IMDb

Роберт де Ниро (500 миллионов долларов)

77-летний голливудский актер всегда считался эталоном красоты и мужества на телеэкранах. Из всего творчества в кино он получил Оскар за "Лучшую мужскую роль" в фильме "Бешеный бык" (1980), а также Оскар за мужскую роль второго плана в фильме "Крестный отец 2" (1974).

Барбра Стрейзанд (400 миллионов долларов)

Легенда американского кино Барбра Стрейзанд стала лучшей актрисой премии Оскар за роль в фильме "Смешная девчонка" (1969), а также получила награду за лучшую песню к фильму "Звезда родилась" (1976).

Джек Николсон (400 миллионов долларов)

83-летний актер и режиссер также в своей карьере получил 3 статуэтки Оскара за лучшие мужские роли в фильмах "Пролетая над гнездом кукушки" (1975) и "Лучше не бывает" (1998), и за "Лучшую мужскую роль второго плана" в фильме "Речь нежности" (1983).

Том Хэнкс (400 миллионов долларов)

Американский красавец и звезда кино – 64-летний Том Хэнкс получил два Оскара за 2 года подряд в фильмах "Филадельфия" (1994) и "Форрест Гамп" (1995) за лучшие мужские роли.

Том Хэнкс в фильме "Форрест Гамп" / Фото IMDb

Шер (360 миллионов долларов)

74-летняя звезда музыкальной индустрии, а также актриса получила свой желаемый оскар за главную женскую роль в фильме "Власть луны" (1987).

Майкл Дуглас (350 миллионов ​долларов)

Режиссер и актер Майкл Дуглас в свои 75 может похвастаться премией Оскар за "Лучшую мужскую" роль в фильме "Уолл-стрит" (1987).

Джулия Робертс (250 миллионов ​долларов)

Одна из самых узнаваемых киноактрис Голливуда Джулия Робертс в своей карьере также может похвастаться статуэткой Оскар за главную женскую роль в фильме "Эрин Брокович" (2000).

Леонардо Ди Каприо (260 миллионов долларов)

45-летний актер долго пытался завоевать премию Оскар и в 2016-м все же взял ее за "Лучшую мужскую роль" в фильме "Легенда Хью Гласса".

Леонардо Ди Каприо в фильме "Легенда Хью Гласса" / Фото IMDb

Николь Кидман (250 миллионов долларов)

Последней в списке богачей-звезд с премиями Оскар оказалась австралийка Николь. В 2003 году она получила награду за "Лучшую женскую роль" в фильме "Часы".