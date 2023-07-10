10 липня віряни православної церкви вшановують пам'ять преподобного Самсона, пише 24 Канал. Він народився у багатій римській сім'ї, що сповідувала християнство.
Дивіться також Як називаються автори козацьких літописів: 3 гучні імена
У юному віці Самсон вивчив лікарську справу, тому допомагав тим, хто потребував допомоги. Кажуть, що Самсону вдалося вилікувати імператора Юстиніана – за це він пообіцяв нагороду. Та чоловік попросив тільки невелику хатину, де оселився та продовжував лікувати рідних.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна працювати фізично, особливо в саду й на городі.
- Краще не ображатися на інших, не можна сваритися.
- Вважалося, що сьогодні не можна довго дивитися у дзеркало.
- Не можна заздрити та лихословити.
- День невдалий для далеких поїздок і переїздів.
Прикмети на 10 липня
- Дощ у цей день означає, що він йтиме до Бабиного літа.
- Хороша погода сьогодні – сонячно буде ще 7 тижнів.
- Небо зранку хмарне – вдень буде негода.
- Літає багато бджіл – до посухи.
День в Україні та світі
День племінників і племінниць. Це неофіційне свято, яке з'явилося завдяки соцмережам у 2010 році. Засновник дати мав на меті привернути увагу до своїх рідних.