10 липня віряни православної церкви вшановують пам'ять преподобного Самсона, пише 24 Канал. Він народився у багатій римській сім'ї, що сповідувала християнство.

Дивіться також Як називаються автори козацьких літописів: 3 гучні імена

У юному віці Самсон вивчив лікарську справу, тому допомагав тим, хто потребував допомоги. Кажуть, що Самсону вдалося вилікувати імператора Юстиніана – за це він пообіцяв нагороду. Та чоловік попросив тільки невелику хатину, де оселився та продовжував лікувати рідних.

День ангела 10 липня святкують Георгій, Іванна, Мартін.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна працювати фізично, особливо в саду й на городі.

Краще не ображатися на інших, не можна сваритися.

Вважалося, що сьогодні не можна довго дивитися у дзеркало.

Не можна заздрити та лихословити.

День невдалий для далеких поїздок і переїздів.

Прикмети на 10 липня

Дощ у цей день означає, що він йтиме до Бабиного літа.

Хороша погода сьогодні – сонячно буде ще 7 тижнів.

Небо зранку хмарне – вдень буде негода.

Літає багато бджіл – до посухи.

День в Україні та світі

День племінників і племінниць. Це неофіційне свято, яке з'явилося завдяки соцмережам у 2010 році. Засновник дати мав на меті привернути увагу до своїх рідних.