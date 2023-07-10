10 июля верующие православной церкви чтят память преподобного Самсона, пишет 24 Канал. Он родился в богатой римской семье, исповедовавшей христианство.
Смотрите также Как называются авторы казацких летописей: 3 громких имена
В юном возрасте Самсон изучил врачебное дело, поэтому помогал нуждающимся в помощи. Говорят, что Самсону удалось вылечить императора Юстиниана – за это он пообещал награду. Но мужчина попросил только небольшую хижину, где поселился и лечил родных.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя работать физически, особенно в саду и в огороде.
- Лучше не обижаться на других, нельзя ссориться.
- Считалось, что сегодня нельзя подолгу смотреть в зеркало.
- Нельзя завидовать и злословить.
- День неудачен для дальних поездок и переездов.
Приметы на 10 июля
- В этот день будет идти дождь.
- Хорошая погода сегодня – солнечно будет еще 7 недель.
- Утром будет идти дождь.
- Летает много пчел – в засуху.
День в Украине и мире
День племянников и племянниц. Это неофициальный праздник, появившийся благодаря соцсетям в 2010 году. Основатель даты преследовал цель привлечь внимание к своим родным.